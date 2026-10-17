Нова прессекретарка президента Трампа Кеті Захарія була звільнена в п’ятницю — менш ніж через тиждень після початку роботи. Про це повідомили троє осіб, обізнаних із ситуацією, передає The New York Times.

Ці люди погодилися розповісти про це рішення, про яке ще не було оголошено офіційно, за умови збереження анонімності. Ані Білий дім, ані пані Захарія не відповіли на прохання про коментар. Проте в п’ятницю Трамп розповів журналістам, що порадив Захарії «переглянути» своє рішення щодо цієї посади.

«Чесно кажучи, на вашому місці я б усе переосмислив», — переказав він журналістам свою розмову з прессекретаркою. За його словами, він також запитав: «Кеті, воно тобі треба? Не думаю, що тобі це потрібно».

Він додав, що Захарія, можливо, продовжить працювати на нього — «у якомусь іншому форматі, можливо, більш приємному».

Початок роботи Захарії виявився невдалим: під час її першого — і останнього — брифінгу у вівторок вона переважно зачитувала текст із папірця, а після третього запитання завершила спілкування з пресою. Після цього з’явилася низка публікацій про те, чи не ввела вона громадськість в оману, назвавшись юристкою (президент навіть назвав її «адвокатом»), попри те, що вона не склала кваліфікаційний іспит для отримання ліцензії на юридичну практику.

Фото: Алекс Кент / The New York Times

Вона обійняла посаду лише в понеділок і навіть не встигла переїхати до Вашингтона.

Президент запропонував їй цю роботу минулої п’ятниці. Її призначення стало несподіванкою: вона була маловідомою коментаторкою телеканалу Fox News, і багато хто в Білому домі навіть не знав, хто вона така. Хоча пані Захарію підтримувала Наталі Гарп — впливова помічниця, яка майже не відходить від президента, — інші співробітники Білого дому вважали її дебют провальним.

Вона виявилася не надто вправною у спілкуванні.

У ЗМІ вона представлялася юристкою, але коли журналіст на Південній галявині Білого дому кілька разів запитав, у якому штаті вона склала кваліфікаційний іспит, вона двічі відповіла: «Коли я переїхала до Китаю». Згодом вона повідомила виданню The New York Times, що просто недочула запитання — хоча президент, стоячи зовсім поруч, повторив їй запитання журналіста.

Кінець був уже близько: у четвер увечері вона з’явилася в ефірі телеканалу Fox News, де давала інтерв’ю Шону Генніті — приятелю президента. Той поставив їй кілька незручних запитань і поставився до неї з незвичною для нього скептичністю.

Закарію підтримувала Наталі Гарп — помічниця Трампа, яка майже ніколи не відходить від нього. Фото: Даг Міллс / The New York Times

Прийом, на який вона натрапила в п’ятницю вранці в програмі «Fox and Friends», також був не надто привітним.

«Чи не шкодуєте ви, що не розповіли президентові про ситуацію з іспитом на право займатися адвокатською практикою — про те, що ви його не склали?» — запитав її один із ведучих, Лоуренс Джонс.

«Ну, Лоуренсе, — відповіла Закарія, — таких запитань мені не ставили».

Звільнення головної речниці адміністрації стало завершальним акордом тижня, сповненого серйозних потрясінь у «світі Трампа».

У вівторок (саме під час єдиного брифінгу Закарії) в прямому ефірі було оголошено про звільнення посла в Греції. Президент провів час в Овальному кабінеті, намагаючись розібратися в запеклому конфлікті між двома своїми вірними соратниками — Річардом Гренеллом та Аліною Мілдон.

Паоло Замполлі, давній довірений соратник Трампа (який стверджував, що саме він познайомив президента з його дружиною), був змушений залишити Державний департамент після того, як один із його внутрішніх конфліктів став надбанням преси. Крім того, під пильну увагу потрапили донька Сьюзі Вайлз (керівниці апарату Білого дому) та інші особи з її оточення — через їхню комерційну діяльність за кордоном.