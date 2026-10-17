Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 562 970 (+1 950) осіб
танків – 12 415 (+1) од.
бойових броньованих машин – 25 554 (+2) од.
артилерійських систем – 51 266 (+24) од.
РСЗВ – 2 221 (+4) од.
засоби ППО – 1 710 (+2) од.
літаків – 449 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 962 (+4) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 566 986 (+1 396) од.
крилаті ракети – 5 130 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 163 883 (+329) од.
спеціальна техніка – 4 835 (+2) од.
Дані уточнюються.