До 3 листопада ще 2 тижні, і ми готувалися до того, що до цього часу доведеться вислухати багато маячні, але, схоже, Трамп вирішив виконати місячну норму за 3 дні.

Тепер він не зміг вимовити, що Путін розпочав війну в Україні, сказав, що знає більше, і пообіцяв оприлюднити деталі згодом.

Його спитали:

– Ви назвали ганьбою те, що Україна атакує Росію. Ви хочете, щоб Зеленський пішов у відставку. Ви забули, що війну розпочав Путін?

Трамп: Ну, знаєте, я знаю подробиці, гаразд? І коли-небудь я їх оприлюдню.

Але мені все одно. Мене не цікавить нічого, крім одного: я хочу, щоб ця війна закінчилася.

Схоже, Трамп разом з політичними бранцями отримав від Лукашенка і “цінну інформацію” про те, звідки готувався напад на РФ.