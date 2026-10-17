Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 17 жовтня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed».

Миколаїв

Учора вдень ворог атакував Миколаїв ракетами «Бандероль». Унаслідок атаки поранено 37-річну жінку. Медики надали їй необхідну допомогу, надалі вона лікуватиметься амбулаторно. Зруйновано один приватний будинок, пошкоджено ще одинадцять та автомобіль.

Миколаївський район

Учора ворог обстріляв Очаківську громаду з РСЗВ. Внаслідок чого в місті Очаків пошкоджено навчальний корпус ліцею, два гуртожитки та два приватні будинки. Постраждалих немає.

Також учора ворог атакував FPV-дроном Куцурубську громаду. Внаслідок атаки у с. Дніпровське пошкоджено гараж та автомобіль. Постраждалих немає.