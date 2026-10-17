Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ на виконання закону Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану. Указ передбачає 500-відсоткове мито на товари з Росії та 100-відсоткове — на товари з п’яти найбільших покупців російської нафти й газу, якщо вони продовжать закупівлі. Проте тим самим указом Трамп відмовився застосовувати ці мита, а також передбачені законом санкції проти Росії, пославшись на національні інтереси США. Чинних американських санкцій проти Росії указ не скасовує.

Указ американського президента оприлюднили на сайті Білого дому.

Закон дозволяє американському президентові не застосовувати передбачені ним санкції, обмеження й мита. Для цього він має письмово засвідчити перед Конгресом, що таке рішення відповідає національним інтересам США, і подати доповідь, яка це обґрунтовує. Також закон передбачав поширення санкцій на російських високопосадовців, олігархів і членів їхніх сімей, банки, фінансові установи, іноземних осіб і компанії, які підтримують російську війну проти України, а також судна «тіньового флоту».

Тепер, як стверджує Трамп, це не відповідає національним інтересам США, і що він надіслав Конгресу свої обґрунтування.

Рішення не застосовувати мита, санкції та обмеження діятиме, доки президент або держсекретар США не вирішить, що потрібні подальші кроки. Повноваження звільняти від санкцій і мит Трамп передав держсекретарю, який має за потреби консультуватися з міністром фінансів і торговельним представником США.