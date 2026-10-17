Французька ультраправа політикиня, представниця партії “Національне об’єднання” Марін Ле Пен заявила, що Європа та Франція зокрема більше не можуть нарощувати фінансову підтримку України. Про це повідомляє УНН із посиланням на Financial Times та французькі ЗМІ.

У разі перемоги на президентських виборах 2027 року вона планує припинити пряму фінансову допомогу Києву через шість місяців після вступу на посаду. Також політик виступає проти членства України в Європейському Союзі та подальшого збільшення фінансових зобов’язань європейських країн.

В інтерв’ю Financial Times, опублікованому 14 жовтня, Марін Ле Пен заявила, що європейські держави вже взяли на себе значні фінансові зобов’язання щодо підтримки України, а можливості подальшого збільшення допомоги обмежені. За словами французького політика, президенту України Володимиру Зеленському необхідно відкрито пояснити фінансові обмеження, з якими стикаються європейські партнери.

Чесно поводитися з паном Зеленським – це сказати йому, фактично попередити його: слухайте, ми не можемо зробити більше. Ми вже надали кредитів на суму 90 млрд євро, з яких 18 млрд припадає на Францію. Це справді велика сума– заявила Ле Пен.

Вона наголосила, що Франція більше не може дозволити собі підтримувати Україну в попередніх обсягах через складну ситуацію з державними фінансами. Крім того, Ле Пен поставила під сумнів доцільність подальшого фінансування Києва коштом Європейського Союзу, якщо це призведе до додаткового фінансового навантаження на французький бюджет.

Політик також виступила за суттєве скорочення бюджету ЄС і зменшення повноважень європейських інституцій.

Ле Пен пообіцяла припинити фінансування України через шість місяців після перемоги на виборах

14 жовтня під час перебування у Брюсселі Марін Ле Пен уточнила свою позицію в інтерв’ю бельгійському телеканалу VRT News. Вона заявила, що в разі обрання президенткою Франції не припинятиме фінансову підтримку України одразу після приходу до влади. Натомість передбачає шестимісячний перехідний період.

Від моменту мого обрання протягом шести місяців ми збережемо допомогу, щоб не ставити нікого у безвихідне становище. Але після цього ми припинимо фінансову допомогу Україні, оскільки більше не маємо можливості її надавати – сказала Ле Пен.

При цьому вона не виключила збереження окремих форм військової співпраці, зокрема оперативної підтримки та підготовки українських військовослужбовців.

Ле Пен виступила проти вступу України до ЄС

Окремо політик розкритикувала перспективу членства України в Європейському Союзі. За її словами, приєднання України до ЄС може призвести до значних економічних втрат для Франції, зокрема у сільськогосподарському секторі. Ле Пен стверджує, що українська аграрна продукція створить додаткову конкуренцію для французьких фермерів, а розподіл європейських субсидій зміниться не на користь Франції.

У розмові з Financial Times вона назвала можливий вступ України до Євросоюзу “харакірі” для Франції, пов’язавши його із загрозами національному суверенітету та значними економічними втратами.

Що Володимир Зеленський відповів Ле Пен

15 жовтня президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви французької політикині в інтерв’ю Financial Times. Глава держави наголосив, що співпраця України з Францією та іншими західними партнерами не обмежується фінансовою підтримкою. За його словами, європейські держави отримують важливий досвід від українських військових, який може бути використаний для розвитку власних оборонних технологій та підвищення боєздатності армій.

Зокрема, президент згадав франко-італійські системи протиповітряної оборони SAMP/T, які вдосконалювалися з урахуванням досвіду бойового застосування, а також крилаті ракети SCALP/Storm Shadow. Зеленський підкреслив, що український досвід сучасної війни має практичну цінність для європейських оборонних підприємств.

Ми теж даємо щось натомість– наголосив президент України.

На його думку, французька промисловість може отримувати переваги від спільного виробництва озброєнь, технологічної співпраці та використання українських військових напрацювань.

Президент також висловив переконання, що Ле Пен не повністю враховує окремі аспекти оборонної співпраці між державами.

Що відомо про фінансову підтримку України з боку ЄС

Попри заяви Ле Пен, Європейський Союз продовжує надавати Україні військову, економічну та бюджетну допомогу. Зокрема, ЄС погодив кредитну програму на 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Вона передбачає фінансування оборонних потреб України та підтримку державного бюджету. Але кошти за цією програмою надходять поступово, а їх виділення залежить від погоджених умов і виконання Україною необхідних реформ.

Крім того, європейські інституції розглядають механізми подальшого фінансування України з огляду на значні потреби держави в умовах продовження повномасштабної війни з росією.