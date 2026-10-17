У ніч на 17 жовтня (з 18:00 16 жовтня) противник атакував балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької, Ростовської обл. рф, ТОТ АР Крим, крилатими ракетами Х-22/32 із повітряного простору ТОТ АР Крим, 4 крилатими ракетами морського базування “Калібр” із Новоросійська та 332 ударними БпЛА типу Shahed (31 із них – реактивний), S-8000 “Бандероль”, Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 293 цілі:

– 4 крилаті ракети “Калібр”;

– 289 ворожих БпЛА типу Shahed (23 із них – реактивні), S-8000 “Бандероль”, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!