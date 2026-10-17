Ультраправа активістка Лора Лумер запропонувала свою кандидатуру на посаду прессекретарки Білого дому.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Після скандалу Трамп звільнив нову прессекретарку – вона пропрацювала 5 днів. Але Білий дім хитає не через це

Лора Лумер не була серед тих, хто цькував Захарію, і її реакція була несподіваною. Але популярна інфлюенсерка пояснила, чому вважає себе відповідною кандидаткою.

«Вислухайте мене: прессекретарка Лора Лумер», — написала вона в першому дописі.

Потім додала, що з неї вийшла б «чудова прессекретарка».

«Я б показувала президенту Трампу всі докази. Я б приносила на кожен брифінг свою теку, повну доказів».

Окремою темою був колір волосся прессекретарок Трампа, які обидві були білявками. Не зрозуміло, чи тролила Лумер Трампа, чи ні, але вона виставила аплікацію, на якій склеїла своє обличчя і біляве волосся. Вийшло не дуже охайно, але промовисто.

Дописувачі одразу запропонували їй кращі варіанти її зображення із світлим волоссям, і воно її не псує.

На що Лора виставила своє дитяче фото і підписала, що від природи вона – білявка.

Нагадаємо, Лора Лумер – колишня україноненависниця, а тепер захисниця України. За рік вона пройшла довгий шлях від звинувачень українців у нацизмі до приїзду в Україну, інтерв’ю з Зеленським і Білецьким.

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