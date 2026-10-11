Американська ультраправа активістка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер заявила, що вимагати треба не виборів від Зеленського, а чинити тиск на Путіна, щоб той завершив війну. За її словами, саме російська агресія та воєнний стан унеможливлюють проведення виборів в Україні.

Про це Лумер написала у соцмережі X.

-Якщо люди хочуть виборів в Україні, їм слід тиснути на Путіна, щоб він припинив війну. Причина відсутності виборів в Україні зараз полягає в тому, що в країні діє воєнний стан, зумовлений безперервним надзвичайним становищем і активними бойовими діями, що тривають уже п’ять років.

Я впевнена: щойно Путін припинить війну, в Україні відбудуться вибори.

Виглядає нелогічним вимагати заміни Зеленського, адже вибори можуть і обов’язково відбудуться, щойно Путін погодиться завершити війну.

Путін може легко припинити напади на Україну.

Але він відмовляється. Нехай припинить війну — і в Україні відбудуться вибори.

Чому ж тоді так мало людей обурюються діями Путіна? Адже саме він є джерелом усіх проблем, пов’язаних із російсько-українською війною, – написала вона.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, влітку Лора Лумер — одна з найвпливовіших американських консервативних журналісток та інфлюенсерок, чиї публікації неодноразово впливали на політичний порядок денний у США, побувала в Україні. Вона навіть взяла інтерв’ю у Зеленського. Крім того, стало відомо про її родинне коріння в Україні, звідки й емігрували до США її предки.

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що Зеленський створює проблеми для світу, і Україні час обрати нового президента (ВІДЕО)