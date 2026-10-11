Тихий океан, у якому розвивається кліматичне явище Ель-Ніньо, вже тепліший, ніж будь-коли за всю історію спостережень. Температура води на поверхні океану в районі, який вважають одним із показників Ель-Ніньо, цього тижня вперше перевищила позначку в 30 градусів, повідомила платформа “Climate Reanalyzer”. А середня температура поверхні всіх океанів останнім часом становила 21,08 градуса Цельсія.

Як пише Focus, температурна крива в останні тижні піднімається майже безперервно і значно вище, ніж криві всіх попередніх років. “Божевілля, просто божевілля”, – написав британський вулканолог і дослідник клімату Білл Макгуайр у мережі X, передає Уніан.

Фізик-кліматолог Гельге Гессінг з Інституту Альфреда Вегенера в Бремерхафені пояснив, що така температура ніколи не реєструвалася з початку вимірювань. За його словами, це свідчить про надзвичайну “суперподію”. Сильні явища Ель-Ніньо 1997 та 2015 років були більш ніж на цілий градус холоднішими в цю пору року.

Всесвітня метеорологічна організація прогнозує, що температура поверхні в центральній і східній частинах Тихого океану підніметься до нових рекордних максимумів у період з жовтня по грудень. А явище Ель-Ніньо досягне свого піку в грудні й триватиме до лютого 2027 року.

Що таке Ель-Ніньо

Це природне явище, яке відбувається регулярно – у період від двох до семи років. Воно не спричинене зміною клімату, але може посилити його наслідки. Тепле, вологе повітря піднімається в критично важливому океанічному регіоні, змінюючи глобальні вітри та повітряні течії.

“Ель-Ніньо не приносить на планету нове тепло. Воно вивільняє тепло, яке океан уже накопичив під своєю поверхнею, – саме тому сильне явище Ель-Ніньо так часто призводить до потепління по всьому світу”, – пояснила голова Всесвітньої метеорологічної організації Селеста Сауло.

Сила Ель-Ніньо у 2026 році

Нагадаємо, що синоптики попереджають: цьогорічне погодне явище може стати найсильнішим за всю історію спостережень. За оцінками дослідників, кількість днів з екстремально високою температурою збільшиться на 44% порівняно зі звичайними роками. Вчені вважають, що спека, пов’язана з Ель-Ніньо, може згубно вплинути на літніх та ослаблених людей у всьому світі.