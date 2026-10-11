За словами поінформованих посадовців, Ірану вдалося зберегти свої заводи з виробництва ракет і безпілотників попри тривалі бомбардування з боку США та Ізраїлю; це дозволяє країні поповнювати свої арсенали, поки президент Дональд Трамп утримується від ударів напередодні проміжних виборів.

Про це пише Bloomberg.

Тегеран, як і раніше, має потужності для виробництва зброї та відновлення свого арсеналу — про це повідомили західні посадовці, які побажали залишитися анонімними, обговорюючи конфіденційні оцінки ситуації. Один із них зазначив, що Іран має значні запаси балістичних ракет і певних видів протикорабельної зброї та здатний швидко наростити їхню кількість.

Західний посадовець також повідомив, що Росія постачає ракети, підтверджуючи таким чином оцінку, оприлюднену ще в червні.

Оцінка спроможностей Ірану суперечить неодноразовим заявам Трампа та його команди про те, що вісім місяців авіаударів знищили здатність Ірану загрожувати американським базам у регіоні та союзникам США. Раніше цього року Трамп заявив, що військові сили Ірану «повністю знищені», а 30 вересня міністр оборони Піт Гегсет заявив, що США знищили «військово-промисловий потенціал» Ірану та «всю їхню оборонну базу».

Збереження цього потенціалу підвищує ймовірність того, що Іран зможе відновити свої ракетні війська, якщо Трамп дотримається обіцянки — озвученої в соціальних мережах у четвер — не атакувати Іран до листопадових проміжних виборів. Крім того, за даними ВМС Великої Британії, Тегеран посилив атаки на судна в районі Ормузької протоки, уразивши щонайменше 10 кораблів за останній тиждень.

ОМАН-ІРАН-США-ІЗРАЇЛЬ-ВІЙНА

Речниця Білого дому Анна Келлі відкинула цю оцінку.

«По-перше, президент Трамп знищив ядерні об’єкти Ірану під час операції “Опівнічний молот” (Midnight Hammer)», — заявила вона, маючи на увазі удари США по ядерній програмі Ірану минулого року. «Згодом у ході операції “Epic Fury” було успішно знищено звичайний щит, який Іран намагався створити для захисту своєї ядерної програми, зокрема балістичні ракети, виробничі потужності та військово-морські сили».

Раніше Трамп припускав можливість посилення військових ударів після виборів на тлі серії нападів на судна. Такий часовий графік дозволив би йому уникнути додаткового зростання цін на нафту безпосередньо перед голосуванням.

За оцінками західних посадовців, Ісламська Республіка все ще має достатньо вогневої потужності для завдання удару у відповідь, якщо Вашингтон відновить авіаудари. Оскільки економіка країни занепадає через блокаду експорту нафти силами ВМС США, а війна зайшла в глухий кут, Тегеран може ще більше зосередитися на асиметричних методах ведення бойових дій, намагаючись завдати якомога більшої шкоди своєму значно потужнішому противнику.

Згідно зі звітом Джима Лемсона, колишнього аналітика ЦРУ та запрошеного наукового співробітника Королівського коледжу Лондона, спільна авіаційна кампанія США та Ізраїлю, найімовірніше, суттєво й на тривалий час підірвала значну частину довоєнних потужностей Ірану з виробництва ракет.

За оцінками Ізраїлю, до початку війни Іран мав близько 2500 балістичних ракет, однак точна кількість тих, що залишилися, невідома. Згідно з оцінками західних розвідок, станом на червень Іран зберігав близько трьох чвертей свого довоєнного арсеналу цих боєприпасів.

З початку конфлікту 28 лютого Іран застосував понад 4000 крилатих ракет із гвинтовим двигуном типу «Шахед» і щонайменше 2000 балістичних ракет — такі дані наводяться в аналізі відкритих джерел, проведеному Bloomberg Economics.

Затишшя у масштабних атаках з боку США дало Ірану час на відновлення та перегрупування сил перед наступним етапом бойових дій, неминучість якого в Тегерані добре усвідомлюють, зазначила Бекка Вассер, керівниця напрямку оборонної аналітики в Bloomberg Economics. Цей цикл, ймовірно, призведе до затяжного конфлікту, в якому жодна зі сторін не матиме явної переваги. Читайте також: Спадкоємний принц Абу-Дабі витрачає мільярди, щоб оминути Ормузьку протоку

«Ймовірно, сучасного озброєння високого класу в них залишилося менше, але вони роками накопичували крилаті ракети — як для себе, так і для хуситів — і переховували їх, — зазначив Вільям Альберк, старший науковий співробітник організації Pacific Forum, що базується в Європі. — Можу з досить високою впевненістю припустити, що ми бачимо лише верхівку айсберга, коли йдеться про атаки на судна з використанням протикорабельних засобів».

Ціни на нафту, що зараз перевищують 100 доларів за барель, залишаються під тиском і чутливо реагують на прогнози щодо обсягів постачання. Попри те, що інтенсивність руху через Ормузьку протоку зросла, вартість фрахту танкера підскочила приблизно до 1,2 мільйона доларів на добу — тоді як до початку війни вона становила менш як 50 тисяч доларів.

Водночас конфлікт між Саудівською Аравією та підтримуваними Іраном бойовиками-хуситами викликає занепокоєння щодо того, чи зможе королівство й надалі покладатися на експортний маршрут через Червоне море. У ніч на четвер балістичні ракети хуситів влучили в два аеропорти на території Саудівської Аравії, внаслідок чого загинули щонайменше троє людей, а десятки отримали поранення.

Найбільшою перешкодою для здійснення атак на комерційні судна, найімовірніше, є отримання даних для наведення на ціль, — зазначив зазначив Сідхарт Каушал, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI).

«Фактичні запаси протикорабельних ракет, ймовірно, залишаються значними — як через відносну простоту їхнього виробництва та налагодження Іраном власного випуску застарілих китайських моделей, так і завдяки тому, що гори на півдні країни слугують природним укриттям від повітряних ударів», — сказав він, маючи на увазі протикорабельні крилаті ракети.