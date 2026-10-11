Колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог вважає, що домовленість російського диктатора Владіміра Путіна про постачання дизельного пального США може бути спробою домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах. На його думку, Україна повинна продовжувати такі атаки, оскільки вони спрямовані на об’єкти, пов’язані з веденням війни.

Про це відставний генерал-лейтенант армії США заявив в ефірі Fox News.

-Я б сказав Владіміру Путіну: дуже дякую, це нам справді допомагає. Але я б подивився на приховані мотиви того, чому він організував постачання дизелю до Сполучених Штатів і на міжнародний ринок.

Келлог вважає, що мотивацією Путіна можуть бути успішні удари України вглиб території РФ.

-Президент Зеленський сильно б’є по його нафтопереробних заводах. Вони атакують глибоко всередині Росії. Думаю, це один зі способів, яким президент Путін намагається послабити цей тиск. Українці й надалі будуть атакувати російські НПЗ, як і повинні. Це війна. Вони атакують правильно, — сказав Келлог.