У ході конфлікту під час розпиття алкогольних напоїв батько з рушниці вистрілив у сина, внаслідок чого той помер на місці. Слідчі поліції затримали чоловіка в процесуальному порядку та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія сталась вночі 9 жовтня в одному із сіл Казанківської громади. До поліції надійшло повідомлення від 40-річної дружини підозрюваного про те, що він скоїв вбивство свого сина.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, оперативники відділення поліції № 1 Баштанського райвідділу, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

Поліцейські з’ясували, що під час святкування дня народження фігуранта, між ним та його 42-річним сином виник конфлікт. У ході сварки чоловік узяв рушницю в іншій кімнаті та вистрілив у сина, поціливши в ділянку шиї та тулубу. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці. Після цього фігурант залишив рушницю у дворі та повернувся у будинок.

Слідчі затримали 65-річного чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

З місця події поліцейські вилучили дві рушниці, одна з яких, за попередніми даними, була використана для здійснення смертельного пострілу. Наразі правоохоронці встановлюють походження незареєстрованої зброї.

Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.