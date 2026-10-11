У тимчасово окупованому Луганську священники продають «захисні амулети» для російських загарбників та «чудо-мазь від чуми».

Про це повідомляє Телеграм-канал «Маріуполь.Спротив»,

У Свято-Олександро-Невському храмі пропонують цілий асортимент «захисних амулетів для воїнів» із чудодійними властивостями. Хрестики, обереги, браслети, які нібито посилюють небесний захист, і навіть каблучки від ворожих дронів.



Але головний шедевр – «ЧУДО-МАЗИ ВІД ЧУМИ» за 500 рублів. На рекламному листку обіцяють, що кедрова живиця захищає від чуми, відганяє заразу та зміцнює дух.

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