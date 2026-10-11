Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал різко розкритикував домовленості з РФ щодо енергоносіїв та закликав збільшити підтримку України для знищення російських нафтопереробних заводів.

“Це велика помилка, адже угоди з диктаторами – це шлях до пекла. За гроші, отримані за газ і паливо, вбивають невинних людей. І, що дуже ймовірно, цього очікуваного палива не буде”, – написав Міхал в соцмережі Facebook.

Така угода суперечить довгостроковим зусиллям західного світу щодо обмеження потоку грошей від енергоносіїв до Путіна, підкреслив він.

“США досі переконували своїх союзників відмовитися від російського палива, і ми теж. Довгострокова лінія політики щодо позбавлення Росії грошей є правильною, і її слід продовжувати. В Естонії та на засіданні Європейської Ради цього тижня варто обговорити, чи зможемо ми швидко надати Україні додаткову підтримку, щоб вона змогла рознести російські нафтопереробні заводи вщент”, – резюмував Міхал.

Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, Зеленський назвав рішення Трампа зняти санкції з російського дизеля несправедливим і нечесним подарунком Путіну