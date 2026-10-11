У ніч на 11 жовтня (з 18:00 10 жовтня) противник атакував 116 ударними БпЛА типу Shahed (95 із них – реактивні), Гербера, дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі БпЛА типу Shahed (74 із них – реактивні), Гербера, дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 10 БпЛА противника на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі близько десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!