Російсько-українська війна показала, що воєнні технології змінюються дуже швидко. Але майже без змін залишаються постачальники компонентів до російської зброї та не надто дієва санкційна політика світу. Для виробництва реактивних дронів, якими ворог зараз кошмарить українську столицю, Москві потрібні західні компоненти. Попри всі накладені обмеження партнерів, Росія чудово адаптувалася, й чипи та мікроелектроніка із США та Європи величезним потоком прямують на російські військові заводи. Що із цим робити? У матеріалі на Forbes пояснює виконавча директорка НАКО Олена Трегуб.

Ключова проблема санкційної політики ЄС – компанію можна додати до списку сьогодні, а нову юридичну особу – створити завтра. Це добре видно з нового дослідження НАКО «Слідуй за адресою». Дослідники проаналізували понад 180 000 митних декларацій щодо поставок пріоритетної мікроелектроніки до Росії та ідентифікували понад 8000 іноземних постачальників і їхні адреси. Висновок простий: компанії можуть зникати, змінювати назви або створювати нові юридичні особи, тоді як їхня інфраструктура – офіси, бізнес-центри та провайдери корпоративних послуг – часто залишається.

У дослідженні НАКО виявлено понад 200 адрес, пов’язаних із компаніями, які вже перебувають під санкціями або експортним контролем. Цими адресами користувалися більше 450 постачальників.

Один із найбільш показових прикладів – Shenzhen NuanQin Technology. Компанія рекламує себе як виробника «розумних секс-іграшок», але митні записи, проаналізовані НАКО, свідчать про поставки з цієї компанії до Росії не товарів для дорослих, а інтегральних схем та електродвигунів.

Є й менш екзотичні приклади. Компанії, які займаються фармацевтикою, трубною арматурою чи іншими товарами, можуть паралельно фігурувати у ланцюгах постачання мікроелектроніки.

Для російської військової промисловості це означає можливість заміни одного постачальника іншим. Для західного виробника – ризик не лише порушити санкційні обмеження, а й втратити контроль над тим, куди зрештою потрапляє його продукція.

Звісно, спільна адреса не доводить, що всі компанії за нею працюють як єдина мережа або порушують санкції. Але це важливий сигнал ризику, який стандартна перевірка за назвою компанії може пропустити. В одному з випадків, описаних НАКО, за однією адресою було щонайменше 45 компаній, з яких лише 14 уже перебували під санкціями або під експортним контролем.

Що Україні з цим робити?

Саме тут санкційна політика має змінити оптику. Якщо перевіряти лише назву, росіяни просто змінюватимуть компанії-прокладки. Якщо перевіряти ще й адресу, можна побачити звʼязки між новою «чистою» юридичною особою та бізнесами, які вже викликають питання.

Така перевірка потрібна не лише державі. Українським і міжнародним компаніям, які працюють із мікроелектронікою, обладнанням і товарами подвійного призначення, варто перевіряти не тільки назву контрагента, а і його адресу, сусідів по офісу, попередніх користувачів приміщення, повʼязані юридичні особи та корпоративних провайдерів.

США вже почали вносити до Entity List (переліку організацій, діяльність яких суперечить національній безпеці чи інтересам зовнішньої політики країни) не лише компанії, а й адреси, які неодноразово використовували для обходу експортного контролю. НАКО пропонує розвинути цей підхід на міжнародному рівні й створити спільний список високоризикових адрес для ЄС, США, Великої Британії, Японії та інших партнерів.

Санкції завжди відставатимуть від створення нової компанії. Тож питання не в тому, щоб додавати до списків дедалі більше назв, а в тому, щоб знаходити інфраструктуру, яка дозволяє ці назви постійно змінювати.

Для бізнесу висновок простий: відсутність компанії в санкційному списку не означає відсутності ризику. Іноді найважливіше про контрагента можна дізнатися не з назви, а з адреси.