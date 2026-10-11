10 жовтня на території Миколаївської області зареєстровано одинадцять пожеж.



Вдень у мікрорайоні Велика Корениха м. Миколаєва під час руху загорівся легковий автомобіль ЗАЗ Lanos. Його вогнеборці загасили на площі 2 кв. м.



Згодом рятувальники ліквідували пожежу сіна на відкритій території біля приватного домоволодіння по вул. Центральна Синюшинобрідської територіальної громади Первомайського району. Площа пожежі склала 20 кв. м. Вогнем знищено одну тонну соломи.



Причина займань наразі встановлюється.



Усі інші пожежі — це знову горіння сухостоїв і чагарників в екосистемах, а також пожнивних залишків. Загальна їх площа склала 2,3 га.



Підрозділами Головного управління забезпечено реагування на всі повідомлення. В окремих епізодах до гасіння залучались підрозділи місцевих пожежних охорон.