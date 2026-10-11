У Варшаві розслідують серію нападів на літніх жінок, які впускали до своїх квартир знайомого сантехніка. Раніше він робив у них ремонт, і вони йому довіряли.

Тепер чоловіка підозрюють у шести вбивствах і пограбуваннях. У кількох епізодах, за даними прокуратури, могли брати участь двоє громадян України, пише ВВС.

Поліція також перевіряє інші випадки смерті літніх людей, які раніше вважали природними.

За оцінкою джерел Gazeta Wyborcza, справа може стати однією з наймасштабніших серій убивств в історії Польщі.

Усе почалося з дзвінка до банку

Пізній вечір 23 лютого 2025 року.

Літня мешканка варшавського району Кабати телефонує до банку, щоб змінити PIN-код своєї картки. Працівник допомагає їй пройти процедуру, але під час розмови чує щось дивне і жахливе.

“На запис потрапив момент убивства – літню жінку задушили”, – розповіла Gazeta Wyborcza поліцейська, знайома з обставинами справи.

Працівник банку викликав поліцію.

Правоохоронці знайшли підозрюваного на балконі поверхом нижче від квартири загиблої. Чоловік намагався втекти, але його затримали.

Згодом з’ясувалося, що цей випадок може бути пов’язаний з іншими нападами на літніх жінок.

За повідомленням окружної прокуратури у Варшаві, Міхалу П. висунули обвинувачення у шести вбивствах.

За версією слідства, іноді йому допомагали громадяни України: Ігор Х. і Тарас Х.

Обидва українці, як і Міхал П., перебувають під вартою.

Слідство вважає, що йшлося не лише про вбивства. Нападники також забирали з квартир гроші, прикраси та інші цінні речі.

Майстер, якого запрошували на каву

Міхалу П. 43 роки.

Він одружений, має дитину, але з родиною не живе.

Заробляв сантехнічними роботами, захоплювався азартними іграми та, за даними Gazeta Wyborcza, вживав наркотики. На момент затримання він був під їхньою дією.

За версією слідства, професія допомагала чоловіку входити в довіру до людей. Він ремонтував крани, чистив труби, знайомився з мешканцями. Його номер телефону передавали сусідам і знайомим, тож літні жінки вважали його надійним майстром.

З деякими літніми клієнтками він спілкувався місяцями. Вони запрошували його на каву, пригощали домашньою випічкою. Одна жінка навіть позичала йому гроші. Вона вижила й пізніше розповіла поліції, що під час зустрічей чоловік ділився з нею сімейними проблемами.

Та, як стверджує слідство, в інших випадках знайомство з майстром закінчувалося зовсім інакше.

За даними Gazeta Wyborcza, Міхал П. міг повертатися до клієнток під незначним приводом, а потім нападати на них. Особливий інтерес, імовірно, становили самотні жінки, у чиїх оселях він помічав цінні речі.

За версією прокуратури, чоловік і його поплічники потрапляли до квартир під приводом ремонту, погрожували господиням убивством і вимагали віддати гроші та коштовності.

Деяких жінок зв’язували, а потім душили. Виходячи, нападники замикали двері ключами, які забирали в господинь.

Gazeta Wyborcza також вказує, що в Міхала П. був рюкзак з рукавичками, клейкою стрічкою та пластиковими стяжками. Спочатку він, імовірно, намагався ретельно приховувати сліди. Згодом, на думку фахівців, став менш обережним.

“Якби він не втратив пильність, міг би вбивати ще довго”, – цитує видання RMF24 одну зі слідчих.

Поліцейський профайлер, якого цитує Gazeta Wyborcza, припускає, що чоловік міг повірити у власну безкарність.

В одній з квартир слідчі виявили численні біологічні сліди, відбитки пальців і сліди взуття.

Двоє українців серед підозрюваних

У міру розслідування з’ясувалося, що Міхал П., за версією прокуратури, діяв не завжди сам. У справі фігурують двоє громадян України – Тарас Х. та Ігор Х.

33-річного Тараса Х. затримали в лютому 2025 року, невдовзі після Міхала П. За даними Gazeta Wyborcza та Onet, чоловіки кілька місяців жили разом у варшавському районі Брудно.

Прокуратура вважає, що Тарас брав участь у вбивстві літньої жінки.

Його також обвинувачують у тому, що він допоміг винести з квартири викрадені речі. Це сталося після вбивства, яке, за версією слідства, Міхал П. скоїв сам.

Як пише Gazeta Wyborcza, серед викраденого були прикраси, картини, столові прибори, вінілові платівки та дизайнерські сумки. В одному з випадків з квартири зникла банківська картка, видана шведським банком.

Ще один епізод пов’язаний з нападом на колишню лікарку-невролога Барбару.

Як розповіла Gazeta Wyborcza, незадовго до нападу двоє чоловіків представилися працівниками керівної організації будинку й заявили, що прийшли перевірити сантехніку.

Сусідка Барбари запідозрила недобре й зателефонувала їй, щоб попередити про незнайомців. Але Барбара відповіла, що чоловіки вже в неї вдома. Невдовзі жінка померла.

За результатами розтину, ймовірною причиною смерті став серцевий напад.

Тарас Х. визнав висунуті йому обвинувачення, але заявив, що в одному з епізодів не збирався вбивати жінку, а хотів лише пограбувати її.

Другого ймовірного спільника, Ігоря Х., затримали в листопаді 2025 року – майже через рік після злочинів, які слідство пов’язує з ним.

За версією прокуратури, у грудні 2024 року він разом з Міхалом П. вбив двох літніх сестер, які жили в одній квартирі в центрі Варшави.

А в січні 2025 року, як вважають слідчі, вони вбили ще одну самотню варшав’янку.

Окремо у справі фігурує громадянин Польщі Ярослав О.

Прокуратура твердить, що він двічі здавав до ломбарду речі, викрадені з квартир потерпілих, на прохання Міхала П.

75 тисяч фото і десятки підозрілих смертей

За даними Gazeta Wyborcza, у телефоні Міхала П. знайшли близько 75 тисяч фотографій.

Серед них – знімки речей з пограбованих квартир.

Це спонукало поліцію повторно перевірити смерті літніх людей, які жили самі й померли вдома у Варшаві в попередні роки.

Слідчі звертають увагу й на деталі, які раніше могли не викликати підозр.

Наприклад, на відчинені вікна посеред зими – щоб запах від тіла не так швидко відчули сусіди.

Найбільша серія вбивств у Польщі?

Розслідування триває, і поки що невідомо, скільки смертей можуть бути пов’язані з цією справою.

“Це може бути серійний убивця з найдовшим списком жертв у Польщі, а можливо, і в Європі”, – цитує RMF24 поліцейську, яка бере участь у розслідуванні.

Втім, поки що це припущення, а не встановлений факт.

Для порівняння: поляка Павла Т., відомого на прізвисько “Скорпіон”, у 1980-х роках засудили за дев’ять убивств.

Здзіслава Мархвицького, якого називали “Вампіром з Заглемб’я”, у 1970-х роках засудили за вбивства 14 жінок.

Наразі Міхалу П. інкримінують шість убивств. Тараса Х. та Ігоря Х. обвинувачують у причетності до окремих епізодів.

Чи пов’язані з цією справою інші смерті, поліція ще має встановити.