Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 11 жовтня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed».

Миколаївський район

Учора вдень ворог атакував з РСЗВ Куцурубську громаду. Внаслідок чого в с. Дмитрівка пошкоджено адміністративну будівлю селищної ради, школу, багатоквартирний будинок та магазин. Постраждалих немає.

Також ворог атакував FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади.

В с. Лупареве пошкоджено два приватних будинки та автомобіль. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора вдень ворог атакував ракетами «Бандероль» м. Снігурівка. Внаслідок атаки постраждали 54-та 82-річні жінки. Вони були госпіталізовані.

Пошкоджено адмінбудівлю, виробничий цех, бібліотеку, аптеку, заклади торгівлі, багатоквартирний та приватні будинки та девʼять цивільних автомобілів.