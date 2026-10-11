Унаслідок чергового нападу на міжнародний аеропорт у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, загинуло 12 людей, а понад 300 отримали поранення; про це рано-вранці в неділю повідомили органи цивільної авіації, зазначивши, що стан деяких постраждалих — критичний. Очолювана Саудівською Аравією коаліція поклала відповідальність за напад на підтримуваних Іраном повстанців-хуситів із сусіднього Ємену, повідомляє Associated Press.

Це був найбільш смертоносний напад у країнах Перської затоки з початку конфлікту, пов’язаного з Іраном; бойові дії в рамках цього протистояння останнім часом поширилися й активізувалися, зокрема через ескалацію сутичок між хуситами та урядовими військами Ємену, які підтримує Саудівська Аравія.

Ракета влучила в комплекс міжнародного аеропорту імені короля Халіда, де розташовані термінали 3 і 4 для внутрішніх рейсів. Про це повідомив представник регіональної влади на умовах анонімності, оскільки не мав повноважень спілкуватися зі ЗМІ.

У заяві саудівської сторони йдеться, що серед загиблих — четверо громадян Саудівської Аравії, а також громадяни Бангладеш (двоє), Палестини, США, Єгипту, Йорданії, Сирії та Судану. Також повідомляється, що постраждалі отримують медичну допомогу в кількох лікарнях.

На відеозаписах, оприлюднених у соціальних мережах після нападу та проаналізованих агентством Associated Press, видно автомобілі екстрених служб біля аеропорту.

Трамп заявив, що розгляне можливість участі в ударах по повстанцях.

Очікується, що цей напад — уже не перший за останній тиждень — посилить тиск Саудівської Аравії на союзників, зокрема США, з метою отримання військової підтримки для королівства, яке досі намагалося уникнути повномасштабної війни з хуситами.

Невдовзі після нападу, що стався в суботу вдень, президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає питання про можливе приєднання США до ударів Саудівської Аравії по позиціях повстанців. «Можливо. Ми розглянемо це питання, — сказав він. — Ми щойно дізналися про цей напад. Тож ми ухвалимо рішення. Ми діємо дуже швидко».

Пізніше в суботу Трамп заявив, що планує поговорити з кронпринцем Мухаммедом бін Салманом і сказав, що «те, що сталося в Саудівській Аравії, неприйнятно». На запитання, чи можуть США втрутитися, Трамп відповів: «Ми дізнаємося».

Державний секретар США Марко Рубіо визнав у дописі в соціальних мережах, що внаслідок нападу загинув громадянин США, що він засудив.

«Ці осудливі напади демонструють відверту неповагу до життя невинних цивільних осіб. Вони повинні припинитися зараз», – сказав він.

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка бореться з хуситами, звинуватила їх у нападі, назвавши це «повноцінним воєнним злочином» та пообіцявши рішучу відповідь. В аеропорту немає військових об’єктів.

Влада цивільної авіації Саудівської Аравії раніше в суботу заявила, що діяльність аеропорту призупинена. В аеропорту була посилена присутність поліції, всі входи були заблоковані, а освітлення навколо комплексу було приглушене. За даними трекера Flightradar24, рейси перенаправлено в інше місце. Низка країн, зокрема США, Велика Британія, Німеччина, Австралія та Канада, попередили своїх громадян, щоб ті уникали відвідування аеропорту.

Також у суботу Центральне командування США повідомило, що винищувач уразив високоточним боєприпасом і вивів з ладу комерційне вантажне судно в Оманській затоці; це сталося в рамках зусиль США з підтримання морської блокади іранських портів. Судно Ocean Molica під прапором Панами вийшло з іранського порту й проігнорувало неодноразові попередження. За даними Центрального командування, екіпаж судна не постраждав.

Для Ірану ці бойові дії є способом тиску на ключового союзника США.

Напади на Саудівську Аравію — найбільшого у світі експортера нафти — сколихнули ринки та весь регіон. Попри це, через кілька годин після останньої атаки Міністерство енергетики Саудівської Аравії продовжувало анонсувати велику міжнародну енергетичну конференцію, що мала розпочатися в Ер-Ріяді в неділю.

Донедавна хусити фактично залишалися осторонь конфліктів, у яких фігурував Іран. Тепер же повстанці стали для Тегерана інструментом тиску на ключового союзника США.

Збройне протистояння між Саудівською Аравією та хуситами розпочалося у 2015 році, коли королівство вступило у громадянську війну в Ємені на боці міжнародно визнаного уряду. Відносний спокій, що запанував після укладення перемир’я у 2022 році, закінчився в липні, коли хусити відновили атаки, заявивши, що саудівські сили відкрили вогонь по аеропорту Сани саме тоді, коли літак з Ірану намагався здійснити посадку. Це знову викликало обурення через блокаду, запроваджену очолюваною Саудівською Аравією коаліцією, яка фактично ізолювала території, контрольовані хуситами.

Наразі бойові дії загострилися: коаліція на чолі із Саудівською Аравією надає авіаційну підтримку урядовим військам Ємену, які намагаються повернути території, нещодавно захоплені хуситами вздовж узбережжя Червоного моря. Ці здобутки забезпечили повстанцям кращі можливості для спостереження за судноплавством у коридорі, що є важливою альтернативою Ормузькій протоці, де Іран здійснює напади на судна.

Хоча хусити стверджують, що атакують лише саудівські судна в межах блокади — як захід у відповідь на блокаду, встановлену проти них самих, — зберігаються побоювання щодо ширших атак. Раніше, після початку війни в Газі, хусити атакували десятки суден, пояснюючи це солідарністю з палестинцями. Однак кампанія бомбардувань з боку США суттєво обмежила ці дії.

За словами посадовців, у Саудівської Аравії закінчуються ракети-перехоплювачі

У Саудівської Аравії вичерпуються запаси ракет-перехоплювачів, і країна звернулася до Франції, Великої Британії, Пакистану та Єгипту з проханням надати засоби протиповітряної оборони для підтримки регіону. Про це минулого місяця повідомили агентству AP регіональні посадовці; один із них зазначив, що запаси США також скоротилися під час протистояння з Іраном.

Представники влади повідомили, що допомога з боку США включала обмін розвідувальними даними, ідентифікацію цілей та планування останнього наступу проти хуситів.

У суботу Саудівська Аравія заявила, що її міністр закордонних справ провів телефонну розмову зі своїм колегою з Оману щодо важливості «підтримки дипломатичних рішень для зниження напруженості» в регіоні. Оман, розташований навпроти Ірану через Ормузьку протоку, час від часу відіграє роль посередника в регіоні.

Зростає кількість перебоїв у польотах до Саудівської Аравії

Цього тижня хусити «востаннє» попередили світові авіакомпанії про можливі наслідки польотів у повітряному просторі Саудівської Аравії, який вони назвали театром своїх військових дій.

Ще до останньої атаки такі авіакомпанії, як Air India, FlyDubai, Lufthansa Group та Pakistan International Airlines, призупинили польоти до Ер-Ріяда та інших аеропортів Саудівської Аравії (або з них) на різні терміни. Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу розширило свої рекомендації щодо повітряного простору Саудівської Аравії, відзначивши здатність хуситів вражати цілі глибше в королівстві, включаючи Ер-Ріяд, та «більшу увагу до авіаційної інфраструктури».

Ракетні атаки, атаки безпілотників та перехоплення «створюють підвищений ризик неправильної ідентифікації цивільних літаків», йдеться у повідомленні.

Два регіональних чиновники заявили, що атаки хуситів на аеропорт Ер-Ріяда в четвер пошкодили три літаки. Посадовці говорили на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені брифінгувати ЗМІ. Саудівський національний перевізник заявив, що один з його літаків був пошкоджений, коли він перебував на землі, без пасажирів на борту.

Тим часом влада Саудівської Аравії цього тижня попередила громадськість, що «зйомка, публікація або поширення інформації, пов’язаної з протидією ракетам, безпілотникам та місцями їх падіння, наражає вас на юридичну відповідальність».