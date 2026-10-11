У Дніпрі внаслідок ворожої атаки поранено четверо людей, серед них двоє 8-річних дівчаток. У місті пошкоджено багатоповерхівку та спалахнули склади.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Одну з 8-річних дівчаток госпіталізували, медики оцінювали її стан як середньої тяжкості.

Друга 8-річна дівчинка, 29-річна жінка та 61-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

Під ранок був атакований двір інших багатоповерхівок, але там минулося без постраждалих.

Горіли кілька складів із продуктами, а також вантажні й легкові автомобілі.