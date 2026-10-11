Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.10.2026 склали:
особового складу – близько 1 552 840 (+1 930) осіб
танків – 12 408 (+2) од.
бойових броньованих машин – 25 521 (+6) од.
артилерійських систем – 51 039 (+39) од.
РСЗВ – 2 205 (+4) од.
засоби ППО – 1 701 (+2) од.
літаків – 443 (+0) од.
гелікоптерів – 356 (+0) од.
наземні робототехнічні комплекси – 2 924 (+7) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 558 457 (+1 531) од.
крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
кораблі / катери – 35 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 161 503 (+557) од.
спеціальна техніка – 4 815 (+3) од.
Дані уточнюються.