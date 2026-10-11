Унаслідок удару по дата-центру «Яндекс» у Володимирській області зупинилася робота екосистеми російського IT-гіганта. Це третій атакований дата-центр “Яндекса” із п’яти існуючих. 8 жовтня був атакований дата-центр у Рязанській області, потім у Калузі і от тепер у Володимирській області. Залишилося ще 2, і обидва – у Московській області.

Після атаки СОУ на третій ЦОД «Яндекс» масштабний збій у зонах доступності Yandex Cloud

Загалом у списку непрацюючих зазначено понад 80 ключових сервісів та компонентів системи.

Перестали працювати такі сервіси, як «Яндекс Алиса» «Яндекс Такси», «Яндекс Go», «Яндекс Pro», «Яндекс Еда», «Яндекс Музика», «Телемост», «Яндекс Дом», а також широкий спектр інфраструктури Yandex Cloud, повідомляє Eexilenova+

Обчислення та мережа: Compute Cloud, Virtual Private Cloud, Managed Service for Kubernetes, Cloud Functions, Application & Network Load Balancers, Cloud DNS.

Бази даних та зберігання: Object Storage, Managed Service for PostgreSQL, ClickHouse, MySQL, Valkey, YDB, OpenSearch.

Сервіси ШІ та аналітика: YandexGPT API, SpeechKit, Vision OCR, DataLens, SpeechSense, Yandex AI Studio.

Розробка та безпека: Managed Service for GitLab, SourceCraft, Identity Hub, Key Management Service, SmartCaptcha, Smart Web Security, SIEM.

Корпоративні інструменти: Tracker, Wiki, Forms, Cloud Desktop, Yandex Search API, Cloud Console та Billing.

Окрім додатків паралізовано роботу сотень сторонніх бізнесів і муніципальних сервісів, які повністю залежали від хмарної інфраструктури Yandex Cloud.