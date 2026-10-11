Колишня речниця Білого дому Керолайн Левітт приєднається до телеканалу Fox News як політична коментаторка. До роботи вона стане 1 листопада, йдеться у повідомленні медіа.

Генеральна директорка Fox News Media Сюзанн Скотт заявила, що досвід Левітт у Білому домі та під час президентської кампанії дає їй безпосереднє розуміння сучасної американської політики.

Сама Левітт заявила, що має намір використовувати досвід роботи речницею Білого дому та привнести в ефіри Fox News «ту саму енергію і відвертість», які, за її словами, характеризували її роботу в адміністрації Дональда Трампа.

29-річна Левітт очолювала пресслужбу Білого дому з січня 2025 року до кінця серпня 2026-го і стала наймолодшою людиною в історії США, яка обіймала посаду речника президента.

Про її відставку стало відомо наприкінці серпня. Левітт пояснила рішення тим, що їй стало складно поєднувати надзвичайно інтенсивну роботу в Білому домі з вихованням двох маленьких дітей. Її друга дитина — донька Вівіан — народилася у травні 2026 року. Президент США Дональд Трамп після її звільнення назвав Левітт однією зі своїх найбільш довірених помічниць.

Левітт ще за часів першої адміністрації Трампа була авторкою президентських промов та помічницею речника Білого дому. Пізніше працювала директоркою з комунікацій у конгресвумен-республіканки Еліз Стефанік. Вона також працювала речницею політичного комітету MAGA Inc., а потім стала прессекретаркою президентської кампанії Трампа 2024 року.

З Fox News Левітт також добре знайому – під час президентських виборів 2016 року вона проходила стажування на телеканалі.

Дональд Трамп вже визначився з наступницею Левітт – нею стала Кеті Захарія, яка теж має відношення до Fox News.

Про її призначення Трамп повідомив у Truth Social. Він заявив, що Кеті Захарія чудово себе проявила на попередніх роботах, а також є “відданою учасницею та прихильницею руху MAGA”.

Як пише NYT, Захарія – консервативна коментаторка. Їй 42 роки. Вона короткий час працювала прессекретаркою тодішньої міністерки внутрішньої безпеки Крісті Ноєм і часто була гостею в ефірах консервативних ЗМІ, зокрема Fox News і Newsmax. Останнє місце її роботи – старша радниця з комунікацій у Truth Social.