Міністерство оборони Фінляндії відмовило групі з трьох громадян Росії у дозволі на придбання колишнього будинку для літніх людей у ​​Лохіко, поблизу міста Канкаанпяа (регіон Сатакунта на південному заході країни).

Об’єкт нерухомості розташований безпосередньо біля гарнізону Ніінісало, де базується артилерійська бригада фінської армії.

Міністерство оголосило про це рішення в середу вдень, додавши, що відмову підписав міністр оборони Антті Кайкконен.

Восени телерадіокомпанія Yle повідомляла про намір російських покупців придбати нерухомість у Лохіко; після цього Міністерство оборони розпочало перевірку цієї угоди.

Об’єкт у Лохіко розташований безпосередньо біля гарнізону Ніінісало. Фото: Тапіо Термонен / Yle

Місто Канкаанпяа та розташовані в ньому об’єкти нерухомості мають особливе значення для національної безпеки; у міністерстві зазначили, що такий великий об’єкт, розташований у безпосередній близькості до гарнізону Ніінісало, може бути використаний на шкоду територіальній цілісності Фінляндії.

У пресрелізі міністерство також зауважило, що причини придбання нерухомості, наведені покупцями, не були визнані переконливими. Крім того, потенційні покупці кілька разів змінювали інформацію про цільове призначення об’єкта у відповідь на додаткові запитання міністерства.

Спочатку в заявці на отримання дозволу зазначалося, що нерухомість використовуватиметься для відпочинку, але згодом це призначення змінювали щонайменше двічі: спочатку на реабілітаційний центр, а потім — на хостел.

До того ж, будівля потребувала б масштабної реконструкції для здійснення заявленої покупцями діяльності, однак міністерство не отримало переконливих пояснень щодо того, як саме планувалося проводити чи фінансувати ці роботи.

Рішення про відмову ґрунтується на законі, ухваленому у 2020 році, який зобов’язує громадян країн, що не входять до ЄС чи ЄЕЗ, отримувати дозвіл на купівлю нерухомості у Фінляндії. Міністерство вперше застосувало цей закон у жовтні поточного року, заблокувавши спробу громадянина Росії придбати будинок у місті Котка на південному сході країни.