Міністерство оборони Фінляндії відмовило групі з трьох громадян Росії у дозволі на придбання колишнього будинку для літніх людей у Лохіко, поблизу міста Канкаанпяа (регіон Сатакунта на південному заході країни).
Об’єкт нерухомості розташований безпосередньо біля гарнізону Ніінісало, де базується артилерійська бригада фінської армії.
Міністерство оголосило про це рішення в середу вдень, додавши, що відмову підписав міністр оборони Антті Кайкконен.
Восени телерадіокомпанія Yle повідомляла про намір російських покупців придбати нерухомість у Лохіко; після цього Міністерство оборони розпочало перевірку цієї угоди.
Об’єкт у Лохіко розташований безпосередньо біля гарнізону Ніінісало. Фото: Тапіо Термонен / Yle
Місто Канкаанпяа та розташовані в ньому об’єкти нерухомості мають особливе значення для національної безпеки; у міністерстві зазначили, що такий великий об’єкт, розташований у безпосередній близькості до гарнізону Ніінісало, може бути використаний на шкоду територіальній цілісності Фінляндії.
У пресрелізі міністерство також зауважило, що причини придбання нерухомості, наведені покупцями, не були визнані переконливими. Крім того, потенційні покупці кілька разів змінювали інформацію про цільове призначення об’єкта у відповідь на додаткові запитання міністерства.
Спочатку в заявці на отримання дозволу зазначалося, що нерухомість використовуватиметься для відпочинку, але згодом це призначення змінювали щонайменше двічі: спочатку на реабілітаційний центр, а потім — на хостел.
До того ж, будівля потребувала б масштабної реконструкції для здійснення заявленої покупцями діяльності, однак міністерство не отримало переконливих пояснень щодо того, як саме планувалося проводити чи фінансувати ці роботи.
Рішення про відмову ґрунтується на законі, ухваленому у 2020 році, який зобов’язує громадян країн, що не входять до ЄС чи ЄЕЗ, отримувати дозвіл на купівлю нерухомості у Фінляндії. Міністерство вперше застосувало цей закон у жовтні поточного року, заблокувавши спробу громадянина Росії придбати будинок у місті Котка на південному сході країни.