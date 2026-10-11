Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, у США жінка, яка вижила після страти, тепер “збентежена і розлючена”, вона може залишитися калікою при свідомості

У суботу засуджену до смертної кари Крісту Пайк виписали з лікарні в США та повернули до в’язниці, де вона продовжить отримувати медичну допомогу після невдалої спроби її страти в штаті Теннессі, повідомили її адвокати.

Пайк виписали з місцевої лікарні, і зараз вона перебуває в Реабілітаційному центрі імені Дебри К. Джонсон, де вона утримується вже понад 30 років, повідомляє Reuters.



Пайк, засуджену до смертної кари за вбивство, скоєне 1995 року, цього тижня виявили в лікарні в стані «гніву та розгубленості»; попереду на неї чекає тривале відновлення після того, як вона пережила спробу страти 30 вересня, повідомили її адвокати в середу. Раніше припускали, що в неї може бути констатовано смерть мозку.

50-річну Пайк доправили з камери смертників до лікарні в Нешвіллі без свідомості, у критичному стані та з тяжкими травмами рук після того, як дві ін’єкції у в’язниці суворого режиму «Рівербенд» не призвели до її смерті.

Цього тижня суддя в штаті Теннессі зобов’язав посадовців штату зберегти всі докази, пов’язані з невдалою спробою страти; один з адвокатів назвав це рішення «першим із багатьох кроків для захисту та забезпечення її конституційних прав».



Губернатор штату Теннессі Білл Лі призупинив усі страти до кінця року, доки слідчі розслідують невдалу спробу страти Пайк, а також аналогічний випадок із Тоні Каррутерсом у травні, коли тюремні працівники не змогли встановити внутрішньовенний катетер.