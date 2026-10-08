Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, у США недострачена жінка, яка вижила після 2 смертельних ін’єкцій, прийшла до тями. Що далі?

Кріста Пайк, засуджена до смертної кари за вбивство, скоєне 1995 року, цього тижня отямилася в лікарні «розлюченою та дезорієнтованою»; попереду в неї тривалий процес відновлення після того, як вона пережила невдалу спробу страти в штаті Теннессі, повідомили в середу її адвокати.

Про це пише Reuters.

Тиждень тому 50-річну Пайк доправили з камери смертників до лікарні в Нешвіллі у критичному стані, без свідомості та з тяжкими травмами рук після того, як дві ін’єкції їдкого барбітурату пентобарбіталу не змогли вбити її у в’язниці суворого режиму «Рівербенд».



Ще в понеділок адвокати вважали, що в Пайк настала смерть мозку і що наступного дня її відключать від системи життєзабезпечення. Це була вже друга невдала спроба страти в Теннессі за рік, що знову привернуло увагу громадськості до питання смертної кари в США.

«Але у вівторок, на подив усіх — мене, її команди захисту та медичного персоналу, — Кріста прокинулася й почала розмовляти», — розповів журналістам Рендалл Спайві, один із її адвокатів, після судового засідання в середу, на якому суддя зобов’язав посадовців штату Теннессі зберегти шприци та інші докази, пов’язані з невдалою стратою.

«Зараз вона розлючена й дезорієнтована через усе, що сталося, — зазначив Спайві. — Вона цілком усвідомлює, що штат намагався її стратити».



Губернатор Білл Лі призупинив усі страти до кінця року, доки триває розслідування невдалих спроб страти Пайк та Тоні Каррутерса (у травні, коли тюремні працівники не змогли встановити внутрішньовенний катетер).

За словами адвокатів, стан Пайк залишається тяжким; вона прикута кайданками до лікарняного ліжка, і на неї чекає тривалий шлях до одужання. Вона не може ковтати чи їсти, має пневмонію та не може рухати сильно набряклими руками; також залишається незрозумілим, чи відновиться втрачена рухливість кінцівок.

Хоча в неї все ще спостерігається «когнітивна дезорієнтація», зазначають адвокати, вона спілкується з людьми навколо. «Вона хотіла дізнатися, що сталося, і запитувала про кількох людей, — сказав Спайві. — Вона запитувала про родину жертви».

Пайк засудили до смертної кари за участь — ще в підлітковому віці — у катуванні та вбивстві своєї 19-річної однокласниці Коллін Слеммер у 1995 році.



За словами її адвокатів, вона є першою відомою особою в США, яка пережила «спробу виконання смертного кари, що дійшла до стадії безпосереднього здійснення»; захисники називають це порушенням конституційної заборони на жорстокі та незвичні покарання.



Адвокати повідомили, що жіноча бригада виконавців страти, про яку просила Пайк, використала щонайменше сім голок під час виснажливої ​​процедури, що тривала понад дві години; одну з голок було зігнуто під кутом 90 градусів під час вилучення.

Теннессі та інші штати США вже тривалий час стикаються з труднощами при закупівлі препаратів для страти. Їх неможливо придбати у великих фармацевтичних компаній через європейську заборону на торгівлю для підприємств, що продають продукцію, яка може використовуватися для катувань або страт.

Адвокати Пайк наполягали на застосуванні альтернативи смертельній ін’єкції, пояснюючи, що через особливості її вен та супутні медичні проблеми вона побоювалася ускладнень під час процедури.