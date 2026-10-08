У січні – вересні 2026 року платники податків Миколаївщини забезпечили до пенсійного та соціальних фондів України 14,2 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), що на 15,4 відс., або на 1,9 млрд грн більше, ніж у аналогічному періоді 2025 року.

Зростання надходжень з єдиного внеску відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, поліпшенню аналітичної роботи та сервісного обслуговування платників, а також завдяки проведенню цілеспрямованої роботи з роботодавцями щодо підвищення рівня оплати праці найманим працівникам, вжиттю заходів з детінізації доходів та легалізації зайнятості населення.

Кожна сплачена гривня єдиного внеску розподіляється на фінансування державних соціальних програм. Це – фінансова основа для виплати пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших соціальних виплат.

Нагадуємо, що платниками єдиного внеску є роботодавці – юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю, а також ФОП і особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Довідково! З 2025 року податковий розрахунок з єдиного внеску потрібно подавати щомісяця, а не щоквартально, як було раніше. Зміни стосуються усіх підприємств та фізичних осіб – підприємців, які виплачують доходи фізичним особам.

Головне управління ДПС у Миколаївській області.