-Вдячний усім нашим екстреним службам, які завжди поруч із нашими людьми та ліквідовують наслідки після російських жорстоких ударів. Лише сьогодні вранці завершилися пошуково-рятувальні роботи в Запоріжжі, де Росія вбила 23 людини, четверо з них – діти. Вчора у Харкові росіяни вдарили по медичному закладу, цієї ночі були російські удари по цивільній інфраструктурі, житлових будинках, енергетиці. Вранці росіяни вдарили по п’ятиповерхівці в Слов’янську – там повністю зруйнований під’їзд, під завалами можуть бути люди.

І це триває постійно. Загалом лише за цей тиждень росіяни випустили близько 1450 авіабомб, 75 ракет різних типів та понад 1640 ударних дронів, з яких близько 60% – реактивні.

Сьогодні продовжимо координацію з партнерами – будуть розмови з європейськими лідерами. Фактично щоденно на різних рівнях координуємось та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. Все для захисту життів наших людей та інтересів України.

Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями.