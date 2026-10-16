Маск запропонував Трампу уповільнити Starlink в Україні. Засновник SpaceX публічно покладав відповідальність за хаос навколо обмежень на президента США, однак, саме він був ініціатором їх запровадження, — пише The Telegraph з посиланням на джерела.

За словами чотирьох джерел, обізнаних із перебігом обговорень, мільярдер і технологічний магнат запропонував президентові США запровадити обмеження швидкості роботи системи, що ускладнило Україні протидію безпілотникам.

Одне з джерел повідомило, що Трамп «погодився» з пропозицією Маска, відкривши Пентагону шлях до запровадження обмежень для Starshield — військової версії системи супутникового зв’язку.

Маск раніше покладав відповідальність за хаос на Трампа, стверджуючи, що будь-які зміни мали б визначатися американськими військовими і, зрештою, президентом.

У той час Трамп перебував у розпалі суперечки з Володимиром Зеленським через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

І Трамп, і Маск публічно закликали Зеленського погодитися на припинення війни.

Раніше цього тижня один із радників Зеленського заявив, що SpaceX Маска обмежила доступ до системи Starshield, яку Київ використовує для перехоплення реактивних дронів і завдання ударів у тилу противника.

Виступаючи в кулуарах саміту ЄС у Брюсселі в п’ятницю, президент України назвав уповільнення системи «дуже небезпечним і неприємним сюрпризом».

У середу Маск заперечив, що саме він відповідає за обмеження доступу до Starlink, і поклав відповідальність на Білий дім. Він заявив, що «будь-які обмеження швидкості або використання» визначаються «американськими військовими і, зрештою, президентом США», маючи на увазі Трампа.

Однак після того, що через відключення в Києві описували як «ніч кривавої бійні», високопоставлене джерело повідомило, що Маск був стривожений можливістю негативної реакції споживачів у Європі.

Джерело заявило:

«Він написав у X, що невинний і що це зробила адміністрація США. Насправді вони обоє були до цього причетні».



Цю версію подій підтвердили високопоставлений європейський посадовець і два добре поінформовані українські джерела.

Виступаючи в Білому домі в п’ятницю ввечері, Трамп заявив, що, на його думку, ані він, ані Маск не були відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink.

У п’ятницю неназваний американський посадовець, якого цитує AFP, наполягав, що Трамп не вимагав скорочувати можливості Starshield для України.



«Президент ніколи не висував такої вимоги», — заявив американський посадовець після того, як Reuters повідомив, що рішення надійшло з Білого дому.

Пентагон публічно не пояснив запроваджені обмеження.

Starshield — військова версія супутникової мережі Starlink Маска, яка дає змогу операторам підтримувати зв’язок із дронами, що рухаються на високій швидкості.

Запроваджене для України обмеження швидкості фактично не дозволяло дронам із системою Starshield рухатися швидше приблизно 160 км/год, що робило практично неможливим перехоплення масованих атак російських реактивних дронів і ракет, які летять удвічі швидше.

У п’ятницю Зеленський заявив, що роботу сигналу відновлюють.

«Наше Міністерство оборони підтримує зв’язок, і мої партнери повідомили мені, що з Білого дому надходили сигнали про те, що ці можливості повернуть.

Чи повернули їх до попередніх швидкісних лімітів?

Ні. Але чи відновлюються вони зараз? Так».

Це не перший випадок, коли Маска звинувачують в обмеженні використання його платформи Starlink на шкоду Україні.

У 2023 році він підтвердив, що відхилив прохання Києва дозволити використання системи під час атак дронами на Крим — півострів, незаконно анексований росією, — «щоб не бути причетним до масштабної ескалації війни».



