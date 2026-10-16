Активісти руху MAGA закликають президента Трампа вдатися до надзвичайних заходів — зокрема, запровадити воєнний стан, — якщо, на їхню думку, проміжні вибори будуть «фальсифіковані».

Про це пише Axios.

Деякі з цих пропозицій виходять далеко за межі законних повноважень Трампа, до того ж немає жодних доказів того, що вибори будуть сфальсифіковані. Проте люди з цього оточення мають прямий доступ до президента.

Цього місяця з Трампом зустрілася Тіна Пітерс — відома активістка руху MAGA, яка займається питаннями виборів. У 2024 році її було засуджено за злочини, пов’язані з несанкціонованим доступом до обладнання для голосування, але цього ж року вона вийшла на волю після того, як губернатор штату Колорадо Джаред Поліс (демократ) пом’якшив їй вирок.

Наприкінці червня Пітерс разом зі своїм адвокатом Пітером Тіктіном також відвідували Трампа в Білому домі.

Пітерс не відповіла на спроби зв’язатися з нею для отримання коментаря.

Під час відеодзвінка для активістів MAGA, що відбувся 30 вересня і транслювався на платформі Rumble, спікери попереджали про масштабні порушення безпеки виборів, які, на їхнє переконання, стануться в листопаді, та наполегливо закликали вжити заходів у відповідь.

Тіктін, друг дитинства Трампа, заявив під час розмови, що в разі «чергових фальсифікованих виборів» доведеться «запровадити воєнний стан».

«Ймовірно, знадобиться вилучення виборчих бюлетенів та обладнання для голосування, щоб ми могли докопатися до істини, перш ніж станеться щось іще», — зазначив він пізніше в коментарі виданню Axios.

Грегорі Стенстром, який у 2020 році давав свідчення щодо ймовірних порушень під час голосування в штаті Пенсильванія, заявив, що, на його думку, через загрози безпеці вибори слід призупинити. Як альтернативу він запропонував Трампу застосувати Закон про надзвичайні ситуації національного масштабу (National Emergencies Act), щоб змусити штати змінити порядок проведення виборів. Отримати коментар від Стенстрома не вдалося.

Пітерс також брала участь у цьому обговоренні. Ще із серпня вона просуває в інтернеті власний план, який передбачає перехід на паперові бюлетені, що заповнюються вручну, а також ручний перерахунок усіх голосів там, де це можливо.

«Її план полягає в тому, щоб узяти під контроль паперові бюлетені та провести їх ручний перерахунок», — пояснив Тіктін. В інтерв’ю виданню Colorado Public Radio він додав, що це «дозволило б нівелювати будь-який вплив, який можуть чинити машини [для голосування]».

Подібні онлайн-зустрічі є звичним явищем для цієї спільноти активістів і збирають учасників з усієї країни. Ведучий Стів Стерн закликає глядачів реєструватися через Республіканську партію, щоб у листопаді працювати на виборчих дільницях або бути спостерігачами. Стерн відмовився від інтерв’ю.

«Надзвичайні повноваження — це не карт-бланш для президента, який дозволяє йому робити все, що заманеться. Президент усе одно зобов’язаний діяти в межах Конституції та законів, ухвалених Конгресом», — зазначив Дерек Тіслер, юрист програми з питань виборів та державного управління в Центрі Бреннана (Brennan Center).

Дату федеральних виборів визначає Конгрес. Трамп не може в односторонньому порядку перенести проміжні вибори.

Системи голосування та підрахунку голосів: штати самостійно обирають системи голосування та визначають порядок підрахунку голосів, дотримуючись при цьому федерального законодавства. Трамп не може зобов’язати провести загальнонаціональний перерахунок голосів вручну або наказати замінити обладнання для голосування.

Повноваження в умовах надзвичайного або воєнного стану: надзвичайні повноваження не дають Трампу права скасовувати закони штатів про вибори чи конституційні обмеження.

Введення воєнного стану також не надає Трампу права брати під контроль виборчі матеріали або скасовувати федеральні закони та закони штатів, що регулюють виборчий процес.