Хто в армії служив, той в цирку не сміється – це про російського диктатора. Путін оголосив про захоплення 6500 кв. км. території України з початку року. Це в 45 разів більше реального просування російської армії, передає The Moscow Times

Володимир Путін заявив, що російська армія з початку 2026 року захопила близько 6500 кв. км території України та 310 населених пунктів. Проте, згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), фактичне чисте просування російських військ за січень–вересень склало лише 144,5. км – приблизно в 45 разів менше озвученої Путіним площі. При цьому в окремі місяці російська армія втрачала більше території, ніж захоплювала.«Під контролем київського режиму залишається трохи більше 10% території Донецької Народної Республіки та 16,5% Запорізької області. Луганська Народна Республіка повністю під нашим контролем», — наводить слова Путіна «Інтерфакс».

За підрахунками ISW, у січні 2026 року Росія захопила 318,54 кв. км, у лютому — 122,73 кв. км, а в березні – 23,04 кв.км. У квітні російська армія втратила 116,01 кв. км, у травні ще 281,1 кв.км.У червні російські війська захопили 30,02 кв. км, у липні — 37,85 кв. км, а у серпні — 90,25 кв.км. У вересні ситуація знову змінилася: Росія втратила 80,81 кв.км. Таким чином, за підсумками дев’яти місяців чистий приріст захопленої російською армією території склав 144,51 кв.км.У ІСВ вважають про масштаби російського просування не відповідають реальній ситуації на фронті і «нагадують галюцинації». Інститут зазначає, що Кремль активізував зусилля, що продовжуються з ведення когнітивної війни, формуючи перебільшене уявлення про успіхи армії і створюючи вигідну для Москви картину того, що відбувається на полі бою.