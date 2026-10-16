Лідери ЄС не чинили жодного тиску на президента України Володимира Зеленського з вимогою пом’якшити його висловлювання щодо Вашингтона чи президента США Дональда Трампа, як про це повідомляли ряд західних медіа.

Про це повідомили Politico четверо дипломатів ЄС, обізнаних із ходом переговорів між лідерами в Брюсселі.

Зеленський викликав гнів Трампа, оголосивши про відновлення ударів Києва по російських нафтопереробних заводах; своєю чергою, Трамп нещодавно закликав українського лідера піти у відставку.

На другий день засідання Європейської ради президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із прямим закликом надати додаткову допомогу — на тлі останніх кроків Дональда Трампа, що грають на руку Росії.

Після того, як заява Києва про відновлення ударів по російських нафтопереробних заводах викликала невдоволення Трампа, Зеленський зазначив, що з президентом США «нам завжди вдається знайти спільну мову», проте додав: «Я відстоюю виключно інтереси України та українського народу».

«На нас напали, нашу територію окупували, а наших людей вбивають. Цілком логічно, що ми маємо право на самооборону — це абсолютно законне право. Ми будемо стояти на своєму», — заявив він.

«Буває непросто спілкуватися з партнерами; важко підібрати слова, які вони зрозуміють», — додав український лідер.

За словами чотирьох дипломатів ЄС, обізнаних із перебігом дискусій у Брюсселі, під час переговорів за зачиненими дверима лідери країн Євросоюзу не чинили на Зеленського жодного тиску з вимогою пом’якшити його висловлювання щодо Вашингтона чи президента США.

Крім того, лідери розглядають заходи, що дозволяють призупиняти розгляд заяв про надання притулку в надзвичайних ситуаціях, а також обговорюють способи захисту блоку від російських гібридних атак.

Коли прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен запитали про повідомлення, ніби лідери ЄС наполягатимуть, щоб Зеленський змінив тон у спілкуванні з Трампом, вона відповіла журналістам у Брюсселі, що ці відомості не відповідають тому, що відбувалося під час зустрічі.

«Чого ви від нього [Зеленського] очікуєте? — зазначив один із чотирьох дипломатів. — Він у відчаї, а ситуація — гіршої вже не буває».