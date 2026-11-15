У Миколаєві після ремонту відкрили оновлене відділення метаболічних розладів. Проєкт реалізували Офіс ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) за фінансування Уряду Данії. Супроводжували роботи КУ «Агенція розвитку Миколаєва» разом з управлінням охорони здоров’я та керівництвом лікарні.

Про це повідомили у Миколаївській міськраді, передає Інше ТВ.

Площа відремонтованого відділення становить 540 кв. м, і розраховане воно на цілодобове перебування до 50 пацієнтів.

Насамперед тут підсилили конструктивні елементи будівлі: стіни, віконні та дверні отвори. Також облаштували системи вентиляції, каналізації, водопостачання та опалення, встановили пожежну сигналізацію, систему виклику персоналу біля ліжок і провели Wi-Fi. Окрім того, у приміщеннях виконали всі внутрішні оздоблювальні роботи. Наразі ще триває ремонт даху та роботи з тимчасового захисту фасаду від зимових погодних умов, а надалі будівля потребуватиме більш довготривалого рішення для його утеплення та захисту.

Окрім ремонту, за фінансування данської компанії Novo Nordisk до різних відділень лікарні доставили 16 одиниць обладнання на суму понад 700 тисяч доларів США.

Як повідомляло Інше ТВ, На укриття в лікарнях Миколаєва з держбюджету виділили понад 70 мільйонів гривень