Державний бюджет профінансує завершення робіт у двох захисних спорудах медичних закладів Миколаєва.

Відповідне рішення про розподіл субвенції Кабінет Міністрів ухвалив 11 листопада, повідомили в Миколаївській ОВА.

Загалом урядовий пакет підтримки регіонів цього дня склав 1,8 мільярда гривень, які розподілили між понад сотнею проєктів по всій країні. Частка Миколаївщини становить 70,25 мільйона гривень.

За ці кошти в обласному центрі добудують одне нове сховище та капітально оновлять ще одне чинне укриття на базі лікарень. Після здачі об’єктів в експлуатацію безпечними місцями під час обстрілів будуть забезпечені понад 330 пацієнтів та медичних працівників.

«Для прифронтового Миколаєва таке посилення інфраструктури є життєво необхідним. Обладнані захисні споруди у медзакладах дозволяють лікарям не переривати лікувальний процес і рятувати життя людей навіть під час затяжних повітряних тривог», – зазначили в Миколаївській ОВА.

Як повідомляло Інше ТВ, За несвоєчасне облаштування укриттів у закладах освіти Миколаєва суд оштрафував підрядника на 130 тис.грн.