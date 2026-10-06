Рішенням Господарського суду Одеської області задоволено позов Окружної прокуратури міста Миколаєва, визнано недійсною додаткову угоду до договору, якою безпідставно продовжено строк поставки товару, та стягнуто до бюджету штрафні санкції.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Підставою для застосування прокурором представницьких повноважень слугувало те, що постачальником та Управлінням освіти Миколаївської міської ради необґрунтовано продовжено строк поставки товарів, необхідних для облаштування укриттів закладів освіти.

Дослідивши обставини справи, судом підтверджено обґрунтованість вимог окружної прокуратури та до місцевого бюджету стягнуто майже 130 тис грн штрафних санкцій за недотримання строків виконання зобов’язань.

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