Сьогодні вночі під українською атакою була Лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) “Володарська”. Це найбільша нафтобаза Московського регіону, що входить до складу ВАТ “АК “Транснафтопродукт”.

На ЛВДС “Володарська” є можливість окремо зберігати та транспортувати трубопроводами автобензини, авіаційне та дизельне паливо. Товарообіг налічує 3 млн. тонн нафтопродуктів на рік. Сировина надходить із Московського та Рязанського НПЗ, а розгалужена мережа продуктопроводів безпосередньо з’єднує станцію з ключовими аеропортами Московського вузла (Внуково, Домодєдово, Шереметьєво).