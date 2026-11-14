Перший відкритий командний чемпіонат Європи з пошуку живих умовно постраждалих (1st European SAR Open Championship) пройшов у місті Провальо-д’Ізео, Італія.

За сумою результатів українських команд у різних дисциплінах Україна посіла 2-ге місце в загальному заліку країн.

Три кінологічні пари під керівництвом Юлії Іванової змагалися в пошуку на місцевості, набрали 566 балів та посіли 5-те місце серед десяти команд, знайшовши всіх 6 прихованих людей.

На чемпіонаті Європи в Італії Україну представляла об’єднана збірна від Кінологічної Спілки України (КСУ), до якої увійшли три окремі команди з різних міст. А саме:

Павлоградський загін «Антарєс» (Павлоград, Дніпро). Цей загін сформував команду для пошуку людей у техногенних завалах (дисципліна RH-T) та посів 5-те місце у своїй номінації. Керівниця загону Лариса Борисенко також виконувала роль тімлідера всієї збірної України, а роботу під завалами координував підполковник ЗСУ Андрій Чернявський.

Команда SARcan (Київ). Представляла Україну в пошуку людей у природному середовищі (дисципліна RH-FL). Вони знайшли всіх умовних постраждалих і також посіли 5-те місце серед десяти команд у своїй категорії.

ГО «Фонд гуманітарного розмінування — Ірпінь». Учасники з Ірпеня сформували другу команду України в дисципліні пошуку на місцевості (RH-FL).

У підсумку загальне 2-ге місце України в рейтингу країн стало результатом спільних балів усіх трьох українських команд.

Саме досвід реальних пошукових операцій став основою злагодженої роботи української команди на чемпіонаті. Тімлідером команди з пошуку в техногенних завалах став підполковник Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ Андрій Чернявський, який координує роботу кінологічних розрахунків «Антарєса» під час спільних пошукових місій.

Україну на змаганнях представляли кінологи Лариса Борисенко з Бешею, Карина Колісниченко з Жахом, Валентина Валь із Базукою – бельгійськими вівчарками тервюрен. Резервним собакою команди була бельгійська вівчарка тервюрен Мара.

Особливість українських учасників, яку відзначили на чемпіонаті, – підготовка їхніх чотирилапих напарників. На відміну від більшості спортивних пошукових собак, які спеціалізуються на виявленні живих людей, собаки «Антарєса» навчені знаходити як живих постраждалих, так і тіла (останки) загиблих. На змаганнях вони продемонстрували, що така універсальність не заважає успішно виконувати завдання з пошуку живих людей та конкурувати з вузькоспеціалізованими командами.

«Ми знайшли всіх умовних постраждалих на обох етапах. На кожен давалося 20 хвилин, а нам вистачило 12. За сумою балів трохи не дотягнули до призових місць, але конкуренція була надзвичайно високою. Більшість команд цілий рік готуються саме до таких змагань. А ми тренуємося в перервах між реальними пошуковими місіями, – розповідає підполковник Андрій Чернявський. – І для нас важливо було довести, що можемо конкурувати з ними на рівних».

Для української збірної цей чемпіонат став можливістю не лише перевірити свої сили серед міжнародних пошукових команд, а й продемонструвати досвід, здобутий під час реальних пошукових операцій в умовах війни.

Українську команду SARcan на European Open SAR 2026 підтримав Barbus.