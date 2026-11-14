В Угорщині правоохоронці виявили та вилучили близько 19,5 мільйона доларів готівкою в межах масштабного антикорупційного розслідування щодо колишнього міністра національного розвитку Міклоша Сестака, який працював в уряді експрем’єра Віктора Орбана. Про це повідомляє УНН із посиланням на Associated Press та Reuters.

Гроші знайшли закопаними в лісах, захованими в господарських приміщеннях, на складах і в житлових будинках.

За інформацією Національного управління з повернення та захисту активів Угорщини, масштабні обшуки тривали протягом двох днів, 12 та 13 листопада, у Будапешті та трьох областях країни.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили значні суми готівки, які зберігалися в спеціально облаштованих схованках. Частину грошей було закопано безпосередньо в лісових масивах, іншу приховали в сільськогосподарських будівлях, складських приміщеннях та житловій нерухомості. Також слідчі виявили дорогі сейфи, встановлені у віддалених місцях. За офіційними даними, загальна сума вилучених коштів становить:

5 млрд 71 млн 632 тис. угорських форинтів;

2 млн 658 тис. 350 євро;

1 млн 257 тис. 100 доларів США.

У перерахунку загальна вартість виявленої готівки становить приблизно 19,5 мільйона доларів.

Вилучені кошти передали до Державного казначейства Угорщини. Як повідомив міністр фінансів Андраш Карман, для їхнього перерахунку знадобилося вісім годин безперервної роботи 12 співробітників казначейства, які використовували п’ять спеціальних машин для підрахунку банкнот.

Антикорупційне відомство також оприлюднило відеозаписи слідчих дій. На кадрах видно великі стоси упакованих купюр, а також роботу правоохоронців, які вночі розкопують землю в лісовій місцевості.

Вилучення грошей відбулося в межах кримінального провадження щодо Міклоша Сестака, який обіймав посаду міністра національного розвитку Угорщини з 2014 до 2018 року в уряді Віктора Орбана. Слідство підозрює колишнього високопосадовця в отриманні хабарів і незаконних винагород на загальну суму понад 37,2 мільйона доларів.

За версією правоохоронців, корупційні схеми могли бути пов’язані із закупівлями транспортних засобів для державної автобусної компанії Угорщини, а також із реалізацією державних будівельних проєктів. Зокрема, розслідується ймовірне придбання вживаних автобусів за штучно завищеними цінами. Правоохоронці перевіряють можливість отримання незаконної фінансової вигоди посадовцями, причетними до укладання відповідних контрактів.

Сестака взяли під варту наприкінці вересня 2026 року. Колишній міністр заперечує свою причетність до протиправної діяльності. Його адвокат Габор Папп не відповів на запит Reuters щодо останніх результатів обшуків.

Чинний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр назвав виявлення прихованих мільйонів важливим результатом антикорупційної кампанії, яку його уряд розпочав після приходу до влади. За словами очільника уряду, масштаби вилучених коштів свідчать про необхідність подальшого розслідування можливих зловживань державними ресурсами за попередньої влади.

Мадяр виступив із різкою критикою колишньої керівної коаліції “Фідес” та Християнсько-демократичної народної партії, очолюваної Орбаном.

“Це офіційно означає кінець мафії “Фідес” – ХДНП!” — заявив прем’єр-міністр.

В іншому дописі в соціальних мережах Мадяр назвав Орбана очільником мафіозної структури, а його партію — злочинною організацією.

Нинішнє розслідування стало частиною ширшої кампанії з перевірки діяльності посадовців, які обіймали високі державні посади протягом 16-річного правління Віктора Орбана.

У квітні 2026 року правоцентристська проєвропейська партія “Тиса” на чолі з Петером Мадяром здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, завершивши тривалий період перебування Орбана при владі. Однією з ключових передвиборчих обіцянок Мадяра було розслідування ймовірної корупції, повернення незаконно привласнених державних активів та притягнення до відповідальності посадовців, причетних до можливих фінансових зловживань. Для цього новий уряд створив Національне управління з повернення та захисту активів. Відомство отримало широкі повноваження щодо розслідування корупційних правопорушень і повернення державних коштів.

Антикорупційна кампанія, яку Мадяр назвав операцією “Чистилище”, уже охопила низку колишніх високопосадовців. Зокрема, у межах окремого розслідування було взято під варту колишнього голову Національного банку Угорщини Дьєрдя Матолчі. Слідство перевіряє можливе неправомірне використання активів фонду центрального банку, якому раніше передали державне майно на суму 288 мільярдів форинтів, або приблизно 818 мільйонів доларів.

Окрім цього, під вартою перебувають інші колишні урядовці часів Орбана. Вони заперечують звинувачення у корупційних правопорушеннях. На початку листопада правоохоронці також затримали молодшого брата експрем’єра Арона Орбана в межах окремого провадження щодо ймовірної торгівлі людьми та зловживання впливом.

Колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не коментував безпосередньо останнє вилучення майже 20 мільйонів доларів.

Водночас раніше він неодноразово заявляв, що розслідування проти представників його політичного оточення мають політичний характер. Орбан звинувачує чинну владу у використанні правоохоронних органів для переслідування опонентів та усунення його з політичного життя країни. На його переконання, затримання колишніх посадовців є частиною кампанії політичного тиску.

Попри ці заяви, уряд Мадяра продовжує перевірку можливих корупційних схем, пов’язаних із державними закупівлями, будівництвом та управлінням бюджетними ресурсами.