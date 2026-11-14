Нестабільність української енергомережі, спричинена воєнними діями, призвела цього тижня до кількох випадків зниження потужності енергоблоків на атомних електростанціях (АЕС) України.

Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі, передає Інше ТВ.

Так, через коливання в енергомережі на початку тижня на кількох об’єктах у зоні відчуження ЧАЕС автоматично увімкнулися аварійні дизель-генератори.

На Запорізькій АЕС (ЗАЕС) 8 листопада було повністю втрачено зовнішнє електропостачання на понад 12 годин — це сталося внаслідок пошкодження лінії електропередачі «Феросплавна-1» напругою 330 кіловольт (кВ). Для живлення критично важливих систем безпеки автоматично запустилися чотири аварійні дизель-генератори; згодом, задля економії пального, роботу продовжили два з них. Це був уже 27-й випадок повної втрати зовнішнього електропостачання на ЗАЕС від початку повномасштабного вторгнення. Починаючи з кінця березня, станція покладалася лише на одну лінію зовнішнього живлення — «Феросплавну-1».

МАГАТЕ продовжує конструктивну співпрацю з обома сторонами, сприяючи відновленню підстанції «Дніпровська» та повторному підключенню лінії електропередачі напругою 750 кВ до ЗАЕС, водночас усвідомлюючи складність проведення ремонтних робіт через річку Дніпро.

«Мені важко переоцінити рівень мого занепокоєння станом енергомережі України та його впливом на ядерну безпеку. Ці побоювання стають дедалі серйознішими, оскільки температура повітря знижується, а зима вступає у свої права, — зазначив генеральний директор Рафаель Гроссі. — Я закликаю до повного припинення воєнних дій, спрямованих проти енергетичної інфраструктури, яка має значення для ядерної безпеки та захищеності. Також закликаю обидві сторони продовжувати співпрацю з МАГАТЕ задля пошуку взаємоприйнятного рішення щодо відновлення підстанції “Дніпровська” та лінії електропередачі напругою 750 кВ, що забезпечує живлення ЗАЕС».

МАГАТЕ отримало інформацію про те, що 9 листопада внаслідок атаки безпілотника загинув один працівник Запорізької АЕС (ЗАЕС), а 10 листопада внаслідок вибуху загинув ще один співробітник. Ці події стали черговими інцидентами, що торкнулися персоналу станції та створили додаткову загрозу ядерній безпеці й захищеності в умовах воєнного конфлікту. Крім того, внаслідок атаки безпілотника загинув працівник розташованої неподалік Запорізької теплової електростанції (ЗТЕС).

Раніше цього тижня команда МАГАТЕ на ЗАЕС отримала повідомлення про те, що резервний трансформатор поблизу ЗТЕС — відремонтований у межах восьмого локального режиму припинення вогню, узгодженого за сприяння МАГАТЕ, — знову був знищений внаслідок військових дій.

«Я розчарований тим, що об’єкти енергетичної інфраструктури, відремонтовані під час режиму припинення вогню, про який МАГАТЕ домовилося, діючи добросовісно, ​​були знищені, — заявив Генеральний директор. — Саме тому я знову закликаю до максимальної військової стриманості поблизу всіх українських ядерних об’єктів. Зниження рівня безпеки не йде на користь нікому і може призвести до ядерної катастрофи».

Цього тижня також надходили повідомлення про військові дії поблизу інших ядерних об’єктів України. Команди МАГАТЕ неодноразово фіксували сигнали повітряної тривоги; зокрема, на Хмельницькій та Рівненській АЕС експертам МАГАТЕ довелося переходити в укриття. Загалом було зафіксовано 161 сигнал повітряної тривоги, а поблизу АЕС виявлено численні безпілотники. Зокрема, 91 дрон було помічено неподалік Чорнобильської зони відчуження; один із них перебував лише за 2 кілометри від Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Поблизу Південноукраїнської АЕС було виявлено 27 безпілотників, один із яких наблизився до об’єкта на відстань близько 350 метрів.

Як повідомляло Інше ТВ, У МАГАТЕ заявили про вже другого загиблого працівника ЗАЕС через атаку дронів