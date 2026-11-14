Інспектори Управління державного нагляду (контролю) у Миколаївській області під час рейдових перевірок виявили вантажівки марок RENAULT, VOLVO, MAN(3) та DAF(2) із ознаками перевищення габаритно-вагових норм.

Як повідомляє Укртрансбезпека, транспортні засоби було супроводжено до майданчиків габаритно-вагового контролю для проведення зважування та здійснення габаритних замірів.

За результатами перевірок були складені акти на перевізників та матеріали на водіїв, які відмовилися прослідувати до пункту ГВК.

До усунення порушень усі транспортні засоби було обмежено в русі. Передбачена відповідальність складає понад 300 тис. грн.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині виявили 4 випадки значного перевищення вагових норм – штрафні санкції перевищили 200 тис.грн.