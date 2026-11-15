Одним із найважливіших завдань європейської команди, яка братиме участь у переговорах України, Росії та США щодо завершення війни, буде узгодження спільної позиції стосовно вимог Москви про зміну архітектури безпеки в Європі.

Про це пише видання Politico, передає Українська служба «Польського Радіо».

До складу європейської команди увійдуть Німеччина, Франція, Польща, Італія та Велика Британія, а також представники Європейської комісії та Європейської ради. Рішення про створення такого формату ухвалили в п’ятницю на саміті Європейського Союзу в Дубліні.

Як зазначає Politico, частина європейських лідерів виступала за призначення єдиного переговорника, який міг би протистояти Путіну та президенту США Дональду Трампу, домагатися справедливої мирної угоди для України та водночас захищати безпеку самої Європи. Прихильники цієї ідеї вважали, що такий підхід дозволив би продемонструвати єдність і силу Європи та зробити мирні переговори ефективнішими.

Однак, за оцінкою видання, знайти кандидата на цю роль практично неможливо через різноманітність інтересів європейських держав і розподіл повноважень між інституціями.

Європейська комісія не може самостійно вести переговори щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі, оскільки ці питання належать до компетенції НАТО та національних урядів. Водночас НАТО, Франція та Німеччина не можуть домовлятися від імені ЄС про санкції проти Росії чи вступ України до Євросоюзу, адже ці питання належать до повноважень Європейської комісії.

Крім того, було б нереалістично очікувати, що Німеччина, Франція та Велика Британія — провідні економічні й військові держави — дозволять Єврокомісії, Європейській раді або НАТО вести переговори від їхнього імені з усіх цих питань, наголошує Politico.

Видання також звертає увагу на необхідність враховувати інтереси інших європейських держав, які не входять до ЄС, зокрема Норвегії, Туреччини та Молдови.

«Причина, чому Європа досі не знайшла одну людину, яка могла б представляти її в цілому, полягає в тому, що Європа не є наддержавою», — заявив Politico анонімний європейський дипломат.

За інформацією видання, одним із найскладніших питань для європейської команди стане вироблення спільної позиції щодо російських вимог про зміну системи безпеки на континенті.

Як зазначає Politico, представники України під час переговорів звернули увагу, що російська делегація дещо пом’якшила свою позицію, коли з’явилася можливість обговорити ширші вимоги Москви щодо безпеки в Європі. Однак серед європейців немає єдності стосовно того, коли і на яких умовах мають відбуватися такі дискусії.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас вважає, що питання майбутнього НАТО, розміщення військ і механізмів консультацій із Росією слід обговорювати лише після укладення мирної угоди щодо України.

Водночас інші представники Євросоюзу висловлювали готовність паралельно вести переговори про завершення війни та майбутню систему безпеки на європейському континенті.

На думку Politico, ключовим завданням буде визначити таку послідовність переговорів, яка дозволить Москві представити свої вимоги щодо регіональної безпеки, але не ставитиме укладення остаточної мирної угоди для України в залежність від їхнього виконання.

Як підсумовує видання, якщо технічні переговори дадуть результат, до процесу зможуть долучитися лідери держав, які зрештою затверджуватимуть можливу мирну угоду.

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