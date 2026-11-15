ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області опублікувало перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 01.11.2026.

У всіх випадках причина одна – сказ.

Зокрема:

Сказ собак

с. Микільське, Братська ТГ, Вознесенський район;

с. Кам’януватка, Братська ТГ, Вознесенський район;

Сказ котів

с-ще Казанка, Баштанський район;

с. Єрмолівка, Привільнянська ТГ, Баштанський район.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині на 1 жовтня – тільки один неблагополучний пункт щодо заразних хвороб тварин