ГУ Держпродспоживслужби в Миколаївській області опублікувало перелік неблагополучних пунктів щодо заразних хвороб тварин на території Миколаївської області станом на 01.11.2026.
У всіх випадках причина одна – сказ.
Зокрема:
Сказ собак
с. Микільське, Братська ТГ, Вознесенський район;
с. Кам’януватка, Братська ТГ, Вознесенський район;
Сказ котів
с-ще Казанка, Баштанський район;
с. Єрмолівка, Привільнянська ТГ, Баштанський район.
Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині на 1 жовтня – тільки один неблагополучний пункт щодо заразних хвороб тварин