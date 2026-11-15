Ізраїльська розвідка попередила ЦРУ про плани Ірану атакувати президента США Дональда Трампа й американських високопосадовців, зокрема за допомогою безпілотників, що вплинуло на зміну підходу очільника Білого дому до перемовин з Тегераном.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на Israel Hayom.

“Перспективи досягнення угоди між США та Іраном, навіть попередньої, значно зменшилися останніми днями, частково через розвідувальні дані, надані Моссадом ЦРУ, які свідчать, що Іран має намір атакувати президента Дональда Трампа та високопоставлених членів його адміністрації.

Високопоставлені ізраїльські й американські чиновники повідомили Israel Hayom, що ці загрози були одними з головних факторів нещодавньої зміни підходу Трампа до переговорів з Тегераном”, – зазначається в повідомленні.

За словами високопосадовців, Ізраїль підтвердив розвідувальні дані на прохання американців. Отримана Моссадом інформація вказує на конкретні загрози, включно з можливістю атак з використанням начинених вибухівкою БпЛА.

Чиновники повідомили виданню, що ці розвіддані Ізраїлю про плани Ірану також підтвердило інше західне розвідувальне агентство.

Через можливу загрозу високопосадовці США, які потенційно перебувають у групі ризику, обмежили свої публічні виступи на заходах просто неба. Дехто навіть тимчасово переїхав з дому до безпечніших місць.

Публічні виступи Трампа також обмежили та запровадили для них спеціальні заходи безпеки.

Крім того, за словами джерел видання, наміри Ірану атакувати американських високопосадовців були однією з головних причин нещодавньої зміни підходу Трампа до переговорів із Тегераном і зусиль, спрямованих на досягнення угоди на основі меморандуму про взаєморозуміння, укладеного в травні.

Як повідомляло Інше ТВ, Трамп визнав, що війна в Ірані стала причиною поразки республіканців, але він почав би її знову