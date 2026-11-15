У ніч на 15 листопада 2026 року військовий аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ зазнав масованої атаки безпілотників. Про це повідомили моніторингові ресурси та українські ЗМІ. За даними OSINT-аналітиків, на території об’єкта пролунало щонайменше 30 вибухів, після чого почалася масштабна пожежа та вторинна детонація.

За інформацією OSINT-каналу Exilenova+, під ударом опинилися інфраструктура летовища, стоянки бойових літаків і склади боєприпасів. Очевидці зафіксували на відео сильне займання та серію повторних вибухів, ймовірно спричинених детонацією боєкомплекту.

Губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін заявив, що протягом ночі засоби ППО нібито збили 31 безпілотник на півночі регіону. Інформацію про руйнування на самому аеродромі російська влада не підтверджувала.

Аеродром «Ахтубінськ» розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії фронту. На його базі дислокується 929-й Державний льотно-випробувальний центр Міноборони РФ, де випробовують новітні зразки авіатехніки та озброєнь.

За даними Генштабу ЗСУ, із цього летовища злітають винищувачі-бомбардувальники Су-34, які завдають ударів керованими авіабомбами по території України.

Об’єкт уже потрапляв під удар безпілотників 20 серпня 2026 року. Тоді українське командування підтвердило пошкодження одного літака Су-34 та розлив пального на території бази.