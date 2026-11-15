Цього разу герцог Сассекський відвідав Львів, де взяв участь у першій міжнародній конференції з питань воєнної травми Superhumans War Trauma.

Про це інформує OBOZ.UA.

Конференція відбулася 13–14 листопада у Superhumans Center – всеукраїнському центрі воєнної травми у Львові.

У своїй промові принц Гаррі звернув увагу на те, як змінилася роль України в міжнародній медичній спільноті. Якщо раніше іноземні експерти приїжджали сюди, щоб ділитися власними знаннями, то тепер вони самі переймають досвід українських команд, які працюють із наслідками повномасштабної війни.

“Міжнародні партнери протягом багатьох років приїжджали, щоб підтримати Україну та поділитися своїм досвідом. Тепер я розумію, що ролі змінилася. Адже Україна зараз переживає такі реалії війни, яких жодна інша країна раніше не знала. Ви – одне ціле, і цю єдність справді варто берегти. Дякую за ваш час та зусилля. Дякую за ваш досвід. Слава Україні!” – сказав принц зі сцени.

На конференцію Superhumans War Trauma запросили українських та міжнародних лікарів, реабілітологів, фахівців із психічного здоров’я, з управління болем, інфекційного контролю та організації медичної допомоги. Учасники обговорювали повний шлях відновлення людини після бойового поранення: від евакуації та хірургічного втручання до протезування, фізичної й психологічної реабілітації та повернення до самостійного життя.

Як повідомляло Інше ТВ, “Мужність українців заслуговує не тільки на наше захоплення, але й на нашу рішучість”, – принц Гаррі