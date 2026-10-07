Стійкість українців під час років російської агресії – не те, від чого можна “відвернутися”, але і просто висловлювати захоплення витривалістю українців – вже замало, – такі думки висловив принц Гаррі, коли несподівано з’явився на публіці, щоб підтримати Україну, передає ВВС.

Герцог Сассекський відвідав благодійний вечір United for Freedom в Імперському воєнному музеї в Лондоні 1 жовтня. Захід було організовано для збору коштів на підтримку благодійних організацій, що допомагають Україні в умовах тривалого конфлікту.

Як пише журнал People, принц Гаррі на цьому заході виступив із промовою, у якій нагадав про історичні зв’язки між Великою Британією та Україною, а також поділився власними враженнями від нещодавніх візитів до України.

“Я побачив в Україні те, від чого не можу відвернутися. Я зустрів людей, які втратили кінцівки, домівки та близьких, — і які попри все знаходять у собі сили відбудовувати життя”, — заявив принц Гаррі.

Він також підкреслив, що “стійкість в Україні не належить якійсь одній групі – вона належить усій країні”.

“Тим, хто боронить лінію фронту. Тим, хто лікує поранених. Тим, хто підтримує роботу бізнесу, шкіл і громад. Тим, хто розробляє технології, що змінюють характер сучасної війни. І тим, хто сьогодні відбудовує зруйноване вчора, усвідомлюючи, що завтра по ньому знову можуть вдарити”, – заявив представник британської королівської родини.

Підпис до фото,Принц Гаррі заявив, що не може просто “відвернутися” від стійкості українців

Водночас принц Гаррі застеріг, що “їхня стійкість у жодному разі не повинна ставати для решти з нас виправданням, щоб змиритися з їхніми стражданнями”.

“Українці не повинні з року в рік доводити, скільки саме вони здатні витримати, — продовжив він. — Їхня мужність заслуговує на більше, ніж просто наше захоплення. Вона заслуговує на нашу рішучість”.

Підпис до фото,Принц Гаррі, герцог Сассекський, покладає квіти до могил невідомих українських військовослужбовців на Національному військовому меморіальному кладовищі в Києві 24 квітня 2026 року

Герцог Сассекський, який прослужив десять років у британській армії, кілька разів відвідував Україну за час повномасштабного російського вторгнення. Значна частина його діяльності зосереджена на підтримці ветеранів і поранених.

Раніше принц Гаррі заявив Guardian: “Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення”.

Він також застерігав:

“Ми повинні й надалі нагадувати про людський вимір цієї війни та про те, що доводиться переживати людям… адже до подій, що відбуваються, легко звикнути й втратити чутливість”.

Востаннє принц Гаррі був в Україні у квітні 2026 року. Тоді його візит також був несподіваним. Він відвідав не лише Київ, але і Бучу – місце численних воєнних злочинів росіян у перші тижні вторгнення.

У квітні 2025 року принц Гаррі відвідав Львів.