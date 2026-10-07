Стійкість українців під час років російської агресії – не те, від чого можна “відвернутися”, але і просто висловлювати захоплення витривалістю українців – вже замало, – такі думки висловив принц Гаррі, коли несподівано з’явився на публіці, щоб підтримати Україну, передає ВВС.
Герцог Сассекський відвідав благодійний вечір United for Freedom в Імперському воєнному музеї в Лондоні 1 жовтня. Захід було організовано для збору коштів на підтримку благодійних організацій, що допомагають Україні в умовах тривалого конфлікту.
Як пише журнал People, принц Гаррі на цьому заході виступив із промовою, у якій нагадав про історичні зв’язки між Великою Британією та Україною, а також поділився власними враженнями від нещодавніх візитів до України.
“Я побачив в Україні те, від чого не можу відвернутися. Я зустрів людей, які втратили кінцівки, домівки та близьких, — і які попри все знаходять у собі сили відбудовувати життя”, — заявив принц Гаррі.
Він також підкреслив, що “стійкість в Україні не належить якійсь одній групі – вона належить усій країні”.
“Тим, хто боронить лінію фронту. Тим, хто лікує поранених. Тим, хто підтримує роботу бізнесу, шкіл і громад. Тим, хто розробляє технології, що змінюють характер сучасної війни. І тим, хто сьогодні відбудовує зруйноване вчора, усвідомлюючи, що завтра по ньому знову можуть вдарити”, – заявив представник британської королівської родини.
Водночас принц Гаррі застеріг, що “їхня стійкість у жодному разі не повинна ставати для решти з нас виправданням, щоб змиритися з їхніми стражданнями”.
“Українці не повинні з року в рік доводити, скільки саме вони здатні витримати, — продовжив він. — Їхня мужність заслуговує на більше, ніж просто наше захоплення. Вона заслуговує на нашу рішучість”.
Герцог Сассекський, який прослужив десять років у британській армії, кілька разів відвідував Україну за час повномасштабного російського вторгнення. Значна частина його діяльності зосереджена на підтримці ветеранів і поранених.
Раніше принц Гаррі заявив Guardian: “Ми не можемо зупинити війну, але можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення”.
Він також застерігав:
“Ми повинні й надалі нагадувати про людський вимір цієї війни та про те, що доводиться переживати людям… адже до подій, що відбуваються, легко звикнути й втратити чутливість”.
Востаннє принц Гаррі був в Україні у квітні 2026 року. Тоді його візит також був несподіваним. Він відвідав не лише Київ, але і Бучу – місце численних воєнних злочинів росіян у перші тижні вторгнення.
У квітні 2025 року принц Гаррі відвідав Львів.