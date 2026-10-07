Президент РФ Володимир Путін, якому сьогодні, 7 жовтня, виповнилося 74 роки, уже старший за середню очікувану тривалість життя чоловіків у 82 із 85 регіонів Росії.

Про це пише Newsweek, аналізуючи демографічні дані ООН та російського Росстату, передає ТСН.

Загалом у Росії очікувана тривалість життя чоловіків 2023 року становила 68,04 року. Таким чином Путін прожив приблизно на шість років довше за цей показник.

У регіонах ситуація ще контрастніша. В Інгушетії очікувана тривалість життя чоловіків становила 77,8 року, тоді як на Чукотці — лише 58,7 року. У чотирьох регіонах Далекого Сходу цей показник був нижчим за 62,5 року.

Лише троє з десяти могли дожити до віку Путіна

Newsweek зазначає, що чоловік, народжений у Росії 1952 року, як і Путін, міг розраховувати в середньому лише на 53 роки життя.

За приблизними розрахунками видання на основі таблиць смертності ООН, до 74-річного віку дожили лише близько трьох з десяти чоловіків цього покоління.

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Водночас сучасний російський хлопчик, народжений 2026 року, може розраховувати приблизно на 68 років життя — показник, який однаково нижчий за нинішній вік російського президента.

Демографічна ситуація в РФ

Newsweek звертає увагу на значний розрив між тривалістю життя російських чоловіків і жінок. Росіянки в середньому живуть майже на 12 років довше за чоловіків — це один із найбільших гендерних розривів у світі.

У 64 із 85 російських регіонів очікувана тривалість життя чоловіків 2023 року залишалася нижчою, ніж 2019-го.

Серед причин смертності залишаються захворювання, пов’язані з алкоголем та наркотиками, ВІЛ, ожиріння, а також наслідки війни проти України.

За даними, які наводить Newsweek, «Медіазона» та російська служба BBC поіменно підтвердили 259 тисяч загиблих російських військових. Окремі оцінки «Медіазони» та «Медузи» свідчать, що до кінця 2025 року кількість загиблих чоловіків віком від 18 до 59 років могла сягнути 352 тисяч.

Більшість підтверджених загиблих російських військових, за даними Newsweek, походять із невеликих міст та бідніших верств населення. Близько двох третин загиблих на кінець минулого року були жителями населених пунктів із населенням менш як 100 тисяч людей.

Водночас проблеми зі здоров’ям російського населення почалися задовго до повномасштабного вторгнення. За даними Росстату, смертність від наркотиків 2019–2021 років більш ніж подвоїлася і перевищила 10 тисяч випадків. ВІЛ щороку забирає життя десятків тисяч росіян працездатного віку.

Понад 60% дорослого населення Росії мають надмірну вагу, а близько 22% страждають на ожиріння.

Росія обіцяла збільшити тривалість життя

Водночас демографічні показники Росії свого часу демонстрували позитивну динаміку. За даними ООН, очікувана тривалість життя російських чоловіків зросла приблизно з 58 років 2003 року до майже 68 років 2019-го.

Після цього на ситуацію вплинули пандемія COVID-19 та війна проти України. Остання доступна оцінка ООН за 2023 рік виявилася нижчою за показник 2019 року.

Російська влада водночас поставила за мету збільшити середню тривалість життя до 78 років до 2030 року та запустила національний проєкт «Тривале та активне життя».

Newsweek звертає увагу, що досягнення цієї мети стає особливо складним на тлі масштабних людських втрат у війні проти України.

Видання також зазначає, що російська влада дедалі менше публікує демографічну статистику. Росстат припинив оприлюднювати окремі дані про тривалість життя чоловіків і жінок за 2024 рік, а згодом обмежив доступ до значної частини демографічної інформації.

Нагадаємо, в оточенні російського президента Володимира Путіна просувають масштабні проєкти з подовження життя, які передбачають, зокрема, біодрук людських органів та вирощування їх усередині генетично модифікованих свиней.