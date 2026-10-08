Уряд Литви продовжив до 4 березня 2028 року тимчасовий захист для людей, які виїхали з України через війну. Водночас для частини заявників запровадили нову умову: якщо в Україні на людину поширюється військовий обов’язок, вона має надати підтвердження його виконання, пише ЛБ.

Вимога не стосуватиметься людей, які отримали тимчасовий захист у будь-якій країні ЄС до 4 серпня 2026 року та безперервно зберігають цей статус.

Виняток також передбачили для тих, хто до цієї дати подав у Литві заяву на тимчасовий захист, але рішення за нею ще не ухвалили.

Підтвердити виконання військового обов’язку можна буде, зокрема, документом про законний перетин українського кордону під час виїзду, відміткою в паспорті або офіційним документом про звільнення від військового обов’язку чи його виконання.

Після змін дозволи на тимчасове проживання на підставі тимчасового захисту видаватимуть або продовжуватимуть до 4 березня 2028 року. Раніше вони були чинними до 4 березня 2027 року.